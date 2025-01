Extinção de área verde próxima à Praia do Futuro é vetada por Evandro

Foto: Fco Fontenele ÁREA verde próxima à avenida Santos Dumont, cujo fim foi aprovado na Câmara e vetado por Evandro

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), vetou o projeto que promovia alterações numa área verde próxima à Avenida Santos Dumont, na Capital. Projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no fim do ano passado.

Na tarde desta sexta-feira, 17, Evandro postou nas redes sociais um vídeo onde aparecia assinando o veto ao projeto. Na publicação, Leitão destaca que cumpre assim mais um compromisso de campanha.

"Tudo aquilo que nós passamos para a população, do nosso descontentamento, e tudo aquilo que for para desproteger o meio ambiente e causar qualquer tipo de mal para a população, nós seremos frontalmente contra. Por isso o nosso veto a este projeto de lei", afirmou.

À época da tramitação na Câmara Municipal, o projeto gerou diversas polêmicas, chegando a ser retirado de pauta antes da eleição. Quando a eleição passou, já perto do recesso legislativo, o projeto voltou à pauta e foi aprovado pelos vereadores no apagar das luzes de 2024. O autor da proposta é o vereador Luciano Girão (PDT).

No fim do ano passado, vereadores aprovaram uma série de projetos e emendas que excluíam ou enfraqueciam áreas de proteção ambiental em Fortaleza. A área em questão está entre os projetos aprovados pelo Legislativo, mas a Prefeitura informou que a matéria que envolve a área próxima à Av. Santos Dumont não chegou a ser sancionada pela gestão anterior, cabendo ainda a possibilidade de veto.

As demais áreas dependem de uma reavaliação da Prefeitura. No caso de projetos que já tenham sido sancionados, a gestão deverá encaminhar um projeto de revogação para nova apreciação dos parlamentares.

O projeto que já foi vetado poderia afetar uma área de 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) localizada no Parque do Cocó, no bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont e prevê mudar a classificação da área para Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2).

Na prática, isso diminuiria restrições e poderia flexibilizar regras de ocupação urbana na região, como construção de empreendimentos e outras formas de ocupação.

No começo do ano, ao ser perguntado pelo O POVO, Evandro informou que reavaliaria a extinção de áreas verdes aprovadas pelo Legislativo e sancionadas no fim da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). A área em questão entra no grupo desses projetos e é o primeiro a ser vetado.

Após a decisão, a medida deve ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e, posteriormente, será encaminhada à Câmara, onde vereadores vão analisar se mantém ou derrubam o veto do prefeito.

Colaborou Marcelo Bloc





Outras áreas afetadas

Em 17 de dezembro de 2024, na reta final da legislatura, vereadores tiraram da gaveta e aprovaram diversos projetos e emendas que não estavam inicialmente na pauta e excluíram ou enfraqueceram áreas de proteção ambiental em Fortaleza.

As medidas fragilizaram a proteção ambiental nos bairros Edson Queiroz, Praia do Futuro, Sabiaguaba, Bom Jardim, Dom Lustosa, Sapiranga, Serrinha, Manoel Dias Branco, São Gerardo e Presidente Kennedy.

Em um dia, Câmara aprovou exclusão de zonas de proteção ambiental (ZPA), zona de recuperação ambiental (ZRA), zona especial ambiental (ZEA) e zona de interesse ambiental (ZIA).

Foram aprovados textos com emendas que visavam retirar as áreas da classificação de proteção verde. Votaram para derrubar os vetos 25 vereadores, a maioria da base do prefeito. Votaram pela manutenção dos vetos dois vereadores, ambos do Psol: Gabriel Aguiar e Adriana Geronimo.

Um dos projetos aprovados, o 19/24, de autoria do vereador Luciano Girão (PDT) previa a extinção de 11,4 hectares de uma área do bairro Manoel Dias Branco, localização do Cocó. Ele foi apresentado ainda em 2024 e retirado de pauta após repercussão negativa, mas voltou de surpresa na reta final do ano.

À época, O POVO visitou o local e constatou que cerca de metade da área em questão possuía vegetação capaz de amplificar a capacidade de retenção hídrica. Ou seja, evitar inundações na região, como explicou na ocasião o biólogo Thieres Pinto, consultor da Sertões Consultoria Ambiental e especialista em biodversidade.