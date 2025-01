Noiva de prefeito não será mais secretária

Foto: Reprodução/Instagram do prefeito Prefeito Ruan lima e Leticia Luna estão noivos desde março de 2024

O município de Moraújo, distante 292 quilômetros de Fortaleza, não terá a estudante de medicina, Letícia Luna, noiva do prefeito Ruan Lima (PSD), como secretária da Saúde. Após ser anunciada para o cargo, inclusive com a Prefeitura defendendo a nomeação, por meio de nota, Letícia declinou do convite.

A alegação para a recusa foi devido à carga horária do curso de medicina, do qual Letícia está no internato, período de estágio obrigatório realizado nos últimos semestres da faculdade. Ela não chegou a ser nomeada para a secretaria municipal.

O cargo de secretário de Saúde de Moraújo foi assumido por Iramar Moreira, que anteriormente havia sido anunciado como "número 2" da pasta. Ele é bacharel em enfermagem e tem uma pós-graduação na área. Também atuou como plantonista hospitalar por dez anos e gerenciou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) por outros 15 anos.

No dia 9 de janeiro deste ano, O POVO publicou que o prefeito Ruan Lima havia anunciado seu secretariado e, nele, estavam contidos a noiva Leticia Luna, além do pai do chefe do Poder Executivo, Alex Lima, anunciado secretário municipal de Assuntos Institucionais da gestão do filho.

Após a repercussão negativa, a Prefeitura de Moraújo defendeu a indicação da dupla e alegou que ambos trabalhariam de forma voluntária, doando os respectivos salários ao Município.

Nesse ínterim, o Ministério Público pediu a cassação do prefeito Ruan Lima, da vice-prefeita Ana Sara (PSD) e de uma vereadora cujo nome não foi informado, acusados de compra de votos. No pedido, o nome do pai do prefeito, Alex Lima, também é citado como tendo envolvimento na denúncia.

Moraújo fica na região da Serra da Ibiapaba e tem 8.254 habitantes.