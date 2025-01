Evandro investe nas redes sociais para "mostrar serviço" nas primeiras semanas de gestão

Foto: Reprodução/Instagram EVANDRO Leitão tem se mostrado ativo no início da gestão, sempre com cobertura nas redes sociais

Desde que assumiu o comando da Prefeitura de Fortaleza, em 1º de janeiro de 2025, o prefeito Evandro Leitão (PT) tem utilizado bastante os recursos das redes sociais para mostrar serviço.

Não é novidade que um prefeito, assumindo o comando do Executivo, busque demonstrar dedicação para a população da cidade, como lembra o professor de Teoria política na Universidade Estadual do Ceará (Uece), Emanuel Freitas da Silva. Houve Luizianne Lins (PT) com sua "Fortaleza Bela" nos 100 primeiros dias de mandato; houve ainda Roberto Claudio (PDT) visitando todos os postos de saúde da cidade quando assumiu, dentre outros casos.

Chama atenção, no caso do petista, o fato das redes sociais de Evandro estarem sempre alimentadas com cada passo que dá. Mesmo aos finais de semana, suas redes sociais são alimentadas com visitas a áreas de risco, hospitais e outros pontos da cidade, sempre demonstrando interesse nos problemas que afligem a população e, comumente, aparecendo conversando com os cidadãos fortalezenses.

Até postagens deixando o Paço Municipal após a meia-noite já foram publicadas nessas primeiras semanas de mandato.

Motivos para tanta exposição

O professor Emanuel lembra de dois fatos que contribuem para que Evandro queria, logo de cara, passar uma imagem de muito trabalho à frente da máquina pública. Seu antecessor, José Sarto (PDT), muito foi criticado por ser um prefeito ausente, tendo aparecido mais para o grande público na reta final do mandato, algo que Evandro obviamente quer evitar.

Outro fator vem da campanha, relembra Emanuel. "Eu creio que ficou uma imagem até jocosa e humorística durante a eleição, do próprio Evandro dizendo numa cacoete ou num ato falho, de que ele seria um 'prefeito ausente' e isso foi muito utilizado pelo André (Fernandes). Então é um novo governo que se inicia, teve esse elemento da eleição, não é um governo de pretende passar uma marca de continuidade - embora é um governo que tem a mesma gênese política do anterior - então é um governo que pretende inaugurar uma marca", explica.

Alinhamento e oposição

Há ainda fatores periféricos que também influenciam para um desejo de passar uma imagem de trabalho incansável. Evandro assume como o prefeito do alinhamento político com governos estadual e federal, sem falar que a oposição demonstra ter até mais afinidade com o uso das redes digitais, então tem também mostrado atuação.

"Em tempo de redes digitais, também de redes sociais, em que também os vereadores da oposição estão mostrando bastante trabalho, ou aquilo que julgam ser trabalho, fica a competição de quem mostra mais, de quem está fazendo mais, mesmo que, no caso dos vereadores, ainda não tem iniciado o ano legislativo", explica o professor, lembrando ainda o alto número de matérias apresentadas pelos vereadores eleitos logo no primeiro dia do ano, mesmo com a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ainda em recesso.



