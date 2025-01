Ex-prefeito é eleito para Aprece por unanimidade

Foto: FERNANDA BARROS JOACY Junior com o antecessor na Aprece, Júnior Castro

O ex-prefeito de Jaguaribara Joacy Júnior (PSB), conhecido como Juju, foi eleito, de forma unânime, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A eleição ocorreu nesta segunda-feira, 20. Ele foi candidato único. Uma nova composição da gestão foi eleita também. A diretoria tomará posse em 29 de janeiro, durante o Seminário Aprece Novos Gestores 2025.

A chapa "Por um Municipalismo Forte e Qualificado" vai comandar a associação nos próximos dois anos. Ao lado dele, foram eleitos como vice-presidente Amaro Pereira (PT), prefeito de Ipaporanga, secretário-geral Flávio Filho (PT), prefeito de Amontada; 1º secretário Cláudio Saraiva (PSB), prefeito de Capistrano; tesoureiro-geral Sandro Rufino (PSD), prefeito de Umari; 1ª tesoureira Ynara Mota (Republicanos), prefeita de Guaramiranga; e presidente de honra Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú.

Com apenas uma chapa inscrita, os prefeitos presentes precisaram apenas levantar a mão para confirmar a chapa como eleita. O auditório na sede da Aprece estava lotada com gestores do Estado.

Eleito, Juju projetou que um dos desafios para os prefeitos neste mandato devem ser as mudanças da reforma tributária. "Muitos municípios ainda não estão preparados para essa receptividade e visando isso a gente já firmou uma parceria com a Sefaz (Secretaria da Fazenda do Estado) para que a gente possa estar levando o mais breve possível conhecimento qualificado para que os municípios possam aprimorar suas gestões tributárias", explicou ao O POVO.

A gestão deve aprimorar pontos movidos na gestão de Júnior Castro (PT), que deixa a presidência da Aprece. Ex-prefeito de Chorozinho, Castro é secretário de Governo de Fortaleza na gestão de Evandro Leitão (PT). Ele apoiou a chapa de Juju.

"Pretendemos aprimorar mais o trabalho do Júnior fez nos últimos tempos, manter a Aprece no seu patamar de destaque. A gente pretende voltar com uma Aprece itinerante, aproximando a Aprece dos municípios, principalmente do Cariri, município da Região Norte, Ibiapaba, do sertão do Crateús, do Sertão Central", disse.

Ele defendeu também ações descentralizadas. "Para que a gente possa trazer para mais próximo das gestões municipais o que a Aprece tem de melhor na assistência social, na saúde, na educação".

Antes da votação, Júnior explicou sobre a mudança que permitiu um ex-prefeito concorrer a presidente da associação. Anteriormente, a vaga da presidência era exclusiva para prefeitos em exercício, mas o estatuto da Aprece foi atualizado, seguindo um preceito de outras associações estaduais.

"Era uma demanda que o presidente tivesse tempo para a Aprece com aquela obrigatação de estar lá exclusivamente para a associação, lutando pelos interesses da associação", ressaltou. Ele também fez elogios ao presidente eleito, que já era vice-presidente na Aprece.

"Ele vindo nessa caminhada do dia a dia da Aprece já vai conseguir fazer com que ela continue entregando ainda mais conquistas para os nossos municípios. Por esse motivo, nós fizemos essa alteração. A chapa é composta por membros de todas as regiões, o estatuto ele exige isso", ponderou.