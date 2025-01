Capitão Wagner sairá de Secretaria de Pacajus por "missão" nacional do partido

Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner

O ex-deputado federal Capitão Wagner deixará a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, para cumprir "missão" do União Brasil, em Brasília. A mudança foi anunciada nesta terça-feira, 21, em transmissão ao vivo nas rede sociais.

"Recebi um convite para uma missão no partido em Brasília para organizar nacionalmente o partido. Logicamente, por conta do convite, a gente vai ter que deixar a Secretaria de Administração e Finanças lá em Pacajus", informou Wagner, que concorreu a prefeito de Fortaleza no ano passado.

"Mas eu estou indo para uma missão maior, uma missão nacional, que é um projeto político", acrescentou Wagner, que também é presidente do União Brasil no Ceará e integra a Executiva nacional do partido.

Ao O POVO, Wagner informou que deve deixar a Secretaria até a próxima semana e ir a Brasília discutir os detalhes de duas missões. "Em linhas gerais, são: ajudar no plano de governo de Ronaldo Caiado na área de segurança pública, na interlocução com os profissionais de segurança e com os especialistas e, também, na articulação para montagem de chapas de deputados em alguns estados em que o partido não está tão forte". Caiado pretende concorrer a presidente da República.

Ele também reforçou que essas são atividades não remuneradas. "A questão não é financeira, é de projeto", ressaltou Wagner. Além disso, o dirigente partidário contou que o convite foi do próprio presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda.

Quanto a Pacajus, Capitão Wagner mencionou que o prefeito Edilson das Casas (União Brasil) "entendeu" a mudança. "Até porque minha estadia em Brasília vai permitir ajudar muito o Município", complementou o ex-deputado federal.

O anúncio da saída de Wagner da administração municipal ocorre menos de um mês depois de ele ter assumido o cargo. Ele entrou na função no último dia 3 de janeiro. A ida dele para a pasta foi anunciada em dezembro de 2024.

Em 2023, após ter perdido a eleição para governador do Ceará no ano anterior, Capitão Wagner foi para a gestão do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), de Maracanaú, localizado a 25 quilômetros de Fortaleza, ser secretário da Saúde.

A experiência foi utilizada como vitrine na sua terceira campanha a prefeito de Fortaleza, em 2024. Ele terminou em 4º lugar, atrás de Evandro Leitão, do deputado federal André Fernandes (PL) e do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Em outubro, Wagner tinha antecipado no programa Debates do Povo que não voltaria à pasta municipal de Pessoa, pois tinha novo projeto para 2025 com foco em ajudar correligionários.