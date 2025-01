Júnior Mano reassume mandato em meio a investigações

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados DEPUTADO federal Júnior Mano estava de licença

O deputado federal Júnior Mano (PSB) retornou nesta terça-feira, 21, ao mandato de deputado federal. El estava licenciado desde setembro do ano passado. O parlçamentar comentou o retorno nas redes sociais e cumprimentou o suplente, Tadeu Oliveira (PL).

"Após quatro meses de licença do meu mandato, retorno à Câmara dos Deputados com motivação para trabalhar muito. Quero parabenizar o Tadeu Oliveira , que desempenhou um excelente papel durante esse período. Agora, com o foco renovado, seguimos firmes, pois 2025 será um ano de muitos desafios e dedicação, sempre com o compromisso de melhorar a vida dos cearenses", afirmou.

O retorno ao Congresso Nacional ocorre em meio a investigações da Polícia Federal (PF) que apontam Júnior Mano como tendo um "papel central" num esquema de manipulação eleitoral em 51 municípios do Ceará, por meio de compra de votos e desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares.

O processo está em sigilo e o inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), devido ao foro privilegiado que o parlamentar possui.

As investigações colocam também como alvo o prefeito de Choró, distante 168,10 km de Fortaleza, Bebeto Queiroz (PSB), que encontra-se foragido. De acordo com denúncias, ele e Júnior Mano atuavam conjuntamente na lavagem de dinheiro, vindo de emendas, nos 51 municípios.

Em entrevista à Rádio Poty, o deputado federal disse não ter recebido nenhuma notificação, mas apontou que "os atores protagonistas" são pessoas sem votos e, por isso, o perseguem. Ele também afirmou que confia na "justiça de Deus e na justiça dos homens".

"Tenho sido alvo de críticas, fui citado em um processo que corre em sigilo. Não tive nenhuma notificação, mas aqui a gente sabe quem são os atores protagonistas, que não têm voto, e quando essas pessoas não têm voto, vão para a parte sorrateira, de perseguição", disse o parlamentar durante a entrevista.

E seguiu: "Você conhece minha família, de uma origem humilde. Quando a gente se destaca, tem pessoas que torcem contra e fazem maldade para tirar a gente do caminho. Recebo com tranquilidade, confio na justiça de Deus e na justiça dos homens", declarou o deputado.