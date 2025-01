Coronel Aginaldo comparece em evento pró-Trump

Foto: Reprodução/X: Carla Zambelli O secretário de Segurança Pública de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL) e sua esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em evento pró-Trump em Washington

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), realizou na terça-feira, 21, a primeira reunião com os secretários da gestão para definir as metas para os 100 primeiros dias de governo. Porém, o titular da pasta da Segurança Pública, Coronel Aginaldo (PL), não esteve presente.

Aginaldo fez parte de um grupo de bolsonaristas, junto de sua esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que foram para Washington participar de agendas em celebração à posse do presidente dos Estados Unidos da América, Donaldo Trump.

O secretário de Segurança Pública e Zambelli aparecem em vídeo com outros parlamentares, entre eles o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-SP), em um baile dançando e cantando a música "Balada" do cantor Gusttavo Lima, que anunciou querer se candidatar à presidência do Brasil.

A gravação foi feita na segunda-feira, 20, após a solenidade no Capitólio, junto de um grupo de bolsonaristas integrantes do movimento Yes Brazil USA, defensores de pautas conservadores. Os parlamentares não puderam acompanhar a posse de Trump na Rotunda do Capitólio e assistiram à solenidade em outros espaços.

Apesar da ausência de Aginaldo na reunião do secretariado do prefeito Naumi, a assessoria da Prefeitura de Caucaia informou que todas as pastas, órgãos e autarquias estiveram representados, seja por secretários ou adjuntos, seja por presidentes e vice-presidentes.