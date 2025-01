TJCE reinaugura sede no Cambeba

Foto: TJCE Sede do TJCE, no Cambeba, sofreu incêndio em setembro de 2021

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) vai reinaugurar, na próxima segunda-feira, 27, a sede no bairro Cambeba, em Fortaleza. O retorno ao prédio, que foi atingido por um incêndio em 6 de setembro de 2021, será marcado por breve solenidade conduzida pelo chefe do Judiciário cearense, desembargador Abelardo Benevides Moraes.

O evento ocorrerá às 17 horas e será para um número limitado de pessoas. Na ocasião, serão entregues as chaves dos gabinetes aos desembargadores.

Novas instalações

Com a reforma, que teve início em março de 2022, foram realizadas novas instalações elétricas, de internet e hidráulicas, além de implementado um moderno sistema de climatização. Os gabinetes dos desembargadores foram reequipados, e toda a infraestrutura foi desenhada de modo a atender às normas de acessibilidade e segurança.

O TJCE informou que nenhum processo foi perdido em decorrência das chamas, uma vez que o tribunal já contava na época com 100% do acervo digitalizado. Diante do incêndio, a Justiça estadual passou a adotar o teletrabalho para manter o atendimento às demandas dos jurisdicionados, tendo alterado, temporariamente, sua sede para o Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), no bairro Edson Queiroz.

A partir do dia 28 de janeiro, a volta das atividades para o prédio no Cambeba ocorrerá de maneira gradativa.