Camilo e mais 11 ministros voltam ao Congresso para eleições das Mesas

Foto: FÁBIO LIMA CAMILO Santana deixará temporariamente o MEC

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e outros 11 ministros que estão licenciados de mandatos no Congresso Nacional vão deixar temporariamente os cargos no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participarem das eleições para as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As votações ocorrerão, respectivamente, nos dias 1º e 3 de fevereiro.

Camilo foi eleito em 2022 como senador mais bem votado da história do Ceará, obtendo 3,3 milhões de votos válidos, um total de 69,76% do eleitorado. No ano seguinte, ele assumiu o Ministério da Educação (MEC). O ministro chegou a tirar férias durante as eleições de 2024 para ajudar na campanha de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza, e de aliados pelo Ceará.

A cadeira de Camilo no Senado é ocupada pela primeira suplente, Augusta Brito (PT). Em abril de 2024, a hoje prefeita de Cratéus, Janaína Farias (PT), chegou a assumir a vaga. Ela era a segunda suplente. Agora, Camilo voltará ao Poder Legislativo em gesto de prestígio do Poder Executivo aos prováveis sucessores dos atuais presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Apoiados pelo governo Lula, os favoritos para os comandos das Casas parlamentes são o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB).

A volta dos ministros ao Congresso é uma ação de peso na construção de uma boa relação do Planalto com os futuros presidentes. Ao todo, são quatro senadores e oito deputados federais no primeiro escalão do presidente Lula.

QUEM REASSUME MANDATOS:

Senado:

Camilo Santana (Educação)

Carlos Fávaro (Agricultura)

Renan Filho (Transportes)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Câmara:

Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

André Fufuca (Esportes)

Celso Sabino (Turismo)

Juscelino Filho (Comunicações)

Luiz Marinho (Trabalho)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Sonia Guajajara (Povos Indígenas)