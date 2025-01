Ex-aliados de Sarto ganham cargos no Estado e na Prefeitura

Foto: Sandro Valentim, em 7/12/2019 RENNYS Frota foi secretário da Regional I

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou Rennys Frota (PDT), ex-secretário da Regional 2 durante a gestão do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), para o cargo de secretário executivo de planejamento e gestão interna do desenvolvimento econômico. A indicação foi oficializada no Diário Oficial da segunda-feira, 21.

O cargo de Rennys no Governo do Estado faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), administrada por Domingos Filho (PSD) após a reforma de Elmano em seu secretariado.

Rennys Frota foi candidato a vereador pelo PDT em 2024, ficando na 11° suplência. No segundo turno, ele foi um dos principais membros da gestão do Sarto a declarar apoio a Evandro Leitão (PT) contra André Fernandes (PL).

Além dele, outros importantes nomes da ex-gestão integram espaços na Prefeitura de Fortaleza. Iraguassú Filho (PDT), ex-líder do Sarto, foi nomeado para ser secretário-executivo da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Já Esio Feitosa (Agir), que foi líder do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e também comandou duas secretarias na gestão Sarto, a 4 e 9, assumiu como assessor especial do gabinete de Evandro.

O ex-líder de RC, o vereador Evaldo Lima (PCdoB), também foi indicado para o novo governo municipal, como presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).