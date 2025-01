Cid Gomes diz que não quer concorrer a governador nem a senador

Foto: AURÉLIO ALVES CID Gomes disse que não pretende reeleição na cobiçada vaga de senador

O senador Cid Gomes (PSB) negou intenção de disputar novamente o Governo do Estado, em 2026. Durante reunião que definiu a irmã Lia Gomes como presidente do PSB de Sobral, na quinta-feira, 23, o ex-governador disse ainda que não pretende disputar novo mandato no Senado.

"Eu não sou candidato a governador, eu já fui governador, com muita honra. Isso deve ser coisa para gente nova. Não tenho pretensão, não tenho pretensão nem de ser candidato a senador, que têm muitos pretendentes", afirmou Cid durante discurso no evento realizado em Sobral.

Em entrevista a veículos locais, após discurso, Cid reafirmou que nunca esteve nos planos dele disputar novamente o governo. "Eu não sou candidato a governador, definitivamente. Isso não está e não esteve nos meus planos. Se tivesse nos meus planos, eu teria sido candidato no lugar do Elmano (de Freitas), que eu recebi convites para isso. A única pessoa que poderia, me disseram, unificar de novo o grupo seria eu. Mas eu acho que já dei minha contribuição", explicou.

Cid Gomes já havia dito, ainda em 2019, que não seria candidato a reeleição a senador. Em 2023, voltou a tocar no assunto, em afago ao irmão Ciro, com quem tem relação estremecida desde a eleição presidencial de 2022.

Cid Gomes reiterou, porém, que não disputar um novo cargo em 2026, quando termina seu mandato como senador, não é sinônimo de aposentadoria da vida pública.

"Eu não larguarei a política. Dentro do caixão, eu estando no caixão, vocês ainda vão ver, eu vou pedir para fazer o sinalzinho do meu partido", brincou.

Alguns movimentos recentes de Cid fizeram com que crescesse uma especulação de bastidores de que o ex-governador poderia estar querendo disputar novamente uma cadeira no Palácio da Abolição.

Em dezembro de 2024, após Elmano de Freitas (PT) indicar Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa (Alece), Cid criticou a decisão, que acabou com a indicação de Romeu Aldigueri (PDT). Na sequência, Cid negou que tivesse rompido com Elmano.

Nos últimos dias, o senador apareceu em foto ao lado da ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), num ensaio de reaproximação. Na legenda, a deputada federal disse que o encontro foi para "troca de ideias e discussão de conjunturas".

Posteriormente, Cid esteve em festa que teve também a presença do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), ex-aliado que apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa em Fortaleza, em 2024.