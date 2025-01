10 municípios do Ceará já gastaram mais de R$ 12 milhões com Carnaval, aponta TCE

Foto: Samuel Setubal Imagem do Carnaval de Fortaleza 2024, no Aterro da Praia de Iracema

Dez municípios do Ceará gastaram, somados, mais de R$ 12 milhões com o Carnaval 2025. O dado consta em levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e abrange custos com artistas e infraestrutura, auxílios, subvenções, patrocínios e concessões onerosas.

As informações foram analisadas pelo O POVO nesta quarta-feira, 28. Aquiraz é o município que apresenta o maior montante até essa data, com investimento de R$ 3,4 milhões. Em segundo lugar, está R$ 1,9 milhão de São Gonçalo do Amarante. Fortaleza completa o top 3 da lista, com montante de R$ 1,7 milhão.

Conforme o TCE-CE, o gasto mais elevado é com a contratação de artistas. O custeio ultrapassa R$ 9,3 milhões. Concessão onerosa, por sua vez, está em R$ 800 mil. Já o investimento em Infraestrutura é de R$ 87,2 mil. Os demais gastos somam R$ 1,7 milhões.

Pelo menos três artistas já foram contratados para festas públicas de Carnaval em mais de um município do Ceará. Na soma, eles recebem R$ 1 milhão ou mais das prefeituras.

O valor mais alto de uma única apresentação informado até agora é pelo show de Pedro Sampaio em Aquiraz. A duração da atração não é informada, mas ela custará RS 675 mil.

Já o artista com maior acumulado é o cantor Henry Freitas, que se apresentará em três municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, Paracuru e Maranguape. Somados, os valores desse artista chegam a R$ 1,7 milhão.

Nesse recorte, a cantora Taty Girl fica em segundo lugar com um total de mais de R$ 1 milhão por três shows: em Aquiraz, Aracoiaba e Jaguaruana. Depois, aparece a banda Chicabana, que fará duas apresentações, uma em Aracoiaba e outra em Jaguaruana. Na somatória, o valor fica em R$ 1 milhão.

Os gastos de Fortaleza são registrados na categoria que abrange auxílios, subvenções, patrocínios e outros. Constam no portal do Tribunal dois chamamentos públicos referentes à Capital, ambos em processo de licitação.

Um dos contratos é relativo ao tradicional desfile de agremiações carnavalescas na avenida Domingos Olímpio e outro, aos blocos de rua independentes. Respectivamente, os valores são de mais de R$ 1 milhão e R$ 720 mil.

O Tribunal de Contas do Ceará acompanhará as contratações e processos de licitação do Carnaval 2025. Em suma, o trabalho consiste em checar se as leis estão sendo cumpridas nos municípios cearenses. O intuito da ação, conforme o TCE-CE, é estimular a transparência.

Além do portal Carnaval Transparente 2025, a Corte de Contas disponibiliza orientações aos gestores por meio de uma cartilha. O objetivo do material é orientar os gestores públicos municipais sobre as boas práticas e as exigências legais relacionadas às contratações realizadas em períodos festivos.

Os dados têm como base contratações publicadas no Portal de Licitações do TCE-CE, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e nos Portais de Transparência dos municípios.



Gastos com Carnaval

Despesas informadas por Prefeituras ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE)

Municípios:

Inclui contratações de Artistas e Infraestrutura, Auxílios, Subvenções, Patrocínios e Concessões Onerosas

Aquiraz — R$ 3,4 milhões São Gonçalo do Amarante — R$ 1,9 milhão Fortaleza — R$ 1,7 milhão Maranguape — R$ 1,3 milhão Jaguaruana — R$ 1,2 milhão Aracoiaba — R$ 1,2 milhão Paracuru — R$ 600 mil Tianguá — R$ 250 mil Crateús — R$ 200mil Solonópole — R$ 105 mil

Artistas (os 10 que mais custaram às prefeituras)

Henry Freitas: R$ 1,7 milhão Aquiraz: R$ 600 mil

Paracuru: R$ 600 mil

Maranguape: R$ 500 mil Taty Girl: R$ 1,05 milhão Aquiraz: R$ 350 mil

Aracoiaba: R$ 350 mil

Jaguaruana: R$ 350 mil Chicabana: R$ 1 milhão Aracoiaba: R$ 500 mil

Jaguaruna: R$ 500 mil Pedro Sampaio: R$ 675 mil Aquiraz: R$ 675 mil Saulo: R$ 650 mil Aquiraz: R$ 650 mil Júnior Vianna: R$ 540 mil São Gonçalo do Amarante: R$ 340 mil

Aracacoiaba: R$ 200 mil Natanzinho Lima: R$ 500 mil São Gonçalo do Amarante: R$ 500 mil Dilsinho: R$ 350 mil Aquiraz: R$ 350 mil Rafa & Pipo Marques: R$ 350 mil Jaguaruana: R$ 350 mil Janaina Alves: R$ 270 mil São Gonçalo do Amarante: RS 270 mil

Fonte: Portal Carnaval Transparente 2025/TCE-CE