Câmara avalia cassação de Inspetor em fevereiro

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

Com o retorno das atividades na Câmara Municipal de Fortaleza, em fevereiro, os vereadores devem voltar a tratar de um assunto ainda do período eleitoral, envolvendo as polêmicas em torno de atitudes do vereador reeleito Inspetor Alberto (PL).

No primeiro caso, o vereador aparece em um vídeo xingando e ameaçando o então candidato a prefeito Evandro Leitão (PT). Em outra publicação, apagada rapidamente das redes sociais do vereador, ele aparecia maltratando um porco, em referência ao sobrenome do candidato, que acabou vencendo as eleições de outubro de 2024.

O presidente da Câmaera, vereador Leo Couto (PSB), confirmou que a questão será tratada no retorno às atividades. "Na verdade, nós vamos tratar todos os processos que estiverem. A questão do Inspetor Alberto foi feita na outra legislatura, não sei como é que nós vamos... Enfim, todos os processos vão andar normalmente e vão ser caminhados para as comissões que forem necessárias", explicou ao O POVO.

O pedido de cassação foi protocolado pelos vereadores Gabriel Aguiar (Psol), Adriana Almeida (PT) e Adriana Gerônimo (Psol), com o apoio de outras autoridades estaduais e nacionais.

Em seguida, o deputado federal Célio Studart (PSD) compartilhou um abaixo-assinado para a cassação do mandato do vereador.