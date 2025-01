Famílias influentes nas prefeituras do Ceará

Foto: Luciana Pimenta Familias com forças em prefeituras

Entre os prefeitos que tomaram posse há quatro semanas no Ceará, talvez nenhuma situação seja tão emblemática quanto a de Oscar Rodrigues (União Brasil) em Sobral. Ele encerrou 28 anos de poder do ciclo de sete mandatos consecutivos do grupo liderado pela família Ferreira Gomes.

No lugar, assumiu outra família: o clã Rodrigues, representado por Oscar e o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) — já lançado pelo pai como pré-candidato a governador em 2026.

Outro filho de Oscar, Judson Rodrigues(PSB) também foi eleito prefeito, em Umirim, a 96 km de Fortaleza. O clã derrotou os Ferreira Gomes em Sobral, mas concorreu em Umirim pelo PSB do senador Cid Gomes, que apoiou o filho de Oscar.

Os laços familiares seguem determinantes para as alianças políticas pelo Ceará. Nos casos mais bem-sucedidos, a influência não se restringe a um só município.

Um sobrenome que se consolida na porção sudeste da Região Metropolitana é o Gonçalves. O ex-prefeito Acilon tem o sobrinho, Dr. Júnior (PRD), como prefeito de Eusébio e o filho, Bruno Gonçalves (PRD), prefeito de Aquiraz. A esposa de Acilon, Marta Gonçalves (PL), é deputada estadual. A esposa de Bruno, Carla Ibiapina (DC) — que usou como nome de urna Carla do Acilon — acaba de tomar posse como vereadora. Ainda há o aliado Marquinhos Tavares (PRD), prefeito de Itaitinga.

Prestes a assumir a presidência da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) reelegeu o irmão, Aníbal Filho (PT), prefeito de Granja, reduto eleitoral da família. A prefeita era a então esposa de Romeu, Juliana Aldigueri (PDT), que renunciou em 2023. A vice eleita foi Lídia Aldigueri (PSB), filha do parlamentar.

Márcio Aldigueri (PSD), outro irmão de Romeu, pedeu a eleição para prefeito de Jijoca de Jericoaciara para Leandro Cezar. Em Barroquinha, Tainah Marinho (PT), namorada do deputado, perdeu para o prefeito Jaime Veras (PSD), que se reelegeu.

Ainda no Norte do Ceará, o grupo Aguiar manteve o poder em Camocim. A prefeita Betinha (PSB) foi reeleito e teve como vice a ex-prefeita Mônica Aguiar (PSB), casada com o deputado estadual Sérgio Aguiar. O clã é adversário histórico dos Arruda Coelho, família de Romeu Aldigueri.

Outra força política familiar é o deputado federal Júnior Mano (PSB), cuja esposa, Giordanna Mano (PRD), se reelegeu prefeita em Nova Russas. O parlamentar elegeu mais dezenas de aliados por prefeituras de todo o Estado — e atualmente é alvo de inquérito da Polícia Federal, que investigou possível uso eleitoral de emendas ao Orçamento.

A região dos Inhamuns é dividida entre poderosas famílias. Os Aguiar comandam Tauá, onde se reelegeu a prefeita Patrícia Aguiar (PSD). O marido dela é o ex-deputado e secretário Domingos Filho (PSD), com influência em dezenas de prefeituras pelo Estado.

Na vizinha Parambu, a hegemonia é dos Noronha. O prefeito Rômulo (Solidariedade) é sobrinho do ex-deputado federal Genecias Noronha, primo do deputado federal Matheus Noronha (PL). É sobrinho também do antecessor, o ex-prefeito Filho Noronha.

Em Tamboril, o prefeito reeleito Marcelo Mota (PSB) é sobrinho do deputado estadual e ex-prefeito Jeová Mota (PDT).

Em Brejo Santo, foi reeleita a prefeita Gislaine Landim (PSB), mão do deputado estadual Guilherme Landim e viúva do ex-deputado estadual Welington Landim, líder tradicional do Município.

Em Pacatuba, a prefeita eleita foi Larissa Camurça (União Brasil), casada com o deputado estadual e ex-prefeito de Maracanaú Firmo Camurça (União Brasil). Eles se projetaram politicamente ao lado de outro líder proeminente da Região Metropolitana — Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú pela quarta vez. Ele é pai da deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) e avô de René Pessoa (União Brasil), suplente que assume mandato de vereador em Fortaleza. São ainda primos de Emília Pessoa (PSDB), deputada estadual com atuação política em Caucaia.

Ainda na Região Metropolitana de Fortaleza, Nezinho Farias (PSB) se reelegeu prefeito de Horizonte. Ele é casado com a deputada estadual Jô Farias (PT).

Em Massapê, o prefeito Ozires Pontes representa uma importante linhagem política. É filho do ex-senador e ex-deputado estadual Luiz Pontes (PSDB), que foi presidente da Assembleia Legislativa, e neto do ex-deputado estadual de quem recebeu o nome. É bisneto do coronel João Pontes, ex-prefeito do Município.

Massapê teve talvez o enredo familiar mais complexo das últimas eleições municipais no Estado. A prefeita era Aline Albuquerque (Republicanos), que disputava a reeleição. Porém, o irmão de Aline, o deputado federal AJ Albuquerque (PP), rompeu com ela para apoiar Ozires. Os Albuquerque e os Pontes foram adversários históricos em Massapê.

Famílias com forças em prefeituras

Baturité e Guaramiranga - Mota

Brejo Santo - Landim

Camocim - Aguiar

Cariré, Coreaú, Groaíras e Moraújo - Martins

Eusébio e Aquiraz - Gonçalves

Granja - Arruda Coelho

Horizonte - Farias

Itapajé e Irauçuba - Silva

Itarema e Acaraú - Monteiro

Massapê - Pontes

Maracanaú - Pessoa

Nova Russas - Mano

Pacatuba - Camurça

Paraipaba e Paracuru - Aquino

Parambu - Noronha

Pires Ferreira e Reriutaba - Marques

Sobral e Umirim - Rodrigues

Tamboril - Mota

Tauá - Aguiar