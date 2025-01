Impacto da alta dos alimentos e da crise do Pix

A piora na taxa de aprovação, que de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, pela primeira vez ficou menor que a desaprovação, 47% contra 49%, mostra que a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em determinadas pautas teve reações negativas por parte da população.

Segundo o levantamento, que foi divulgado nesta segunda-feira, 27, a postura do poder executivo em relação à polêmica envolvendo a taxação do Pix foi considerada mais errada do que certa por 66% dos entrevistados, enquanto apenas 19% dizem que houve mais acertos.

A pauta foi citada por 11% das pessoas como a notícia mais negativa lida sobre o governo.

No que concerne à mudança no sistema de validade dos alimentos, que sugeria que esse produtos poderiam ser vendidos após a data de validade por um valor reduzido, 63% são contra e 22% são a favor.

A alta no preço dos alimentos está sendo uma questão presente nas discussões do Governo, e o levantamento informa que, para 83% dos participantes, o valor subiu nos mercados no último mês. A taxa foi 5 pontos percentuais (p.p.) maior do que a registrada no mês anterior (78%).

Já, no que diz respeito à economia do Brasil, o índice dos que consideram que ela melhorou nos últimos 12 meses caiu de 27% para 25% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Por outro lado, os que afirmam que piorou passou de 40% para 39%, e, 32% frisam que ela se manteve igual no período.

Outro ponto apontado pela pesquisa é o descontentamento com a comunicação, que foi considerada negativa por 53% dos respondentes e positiva por somente 18%. Já para 23% ela é regular e 6% não sabem ou não responderam. (Maria Clara Moreira, especial para O POVO)