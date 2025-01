Próximo presidente da Alece irá ao MPCE tratar de investigação de agiota

Foto: FÁBIO LIMA ROMEU Aldigueri assume a Assembleia no sábado

O presidente eleito da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Romeu Aldigueri (PDT), informou que visitará o Ministério Público do Ceará (MPCE) para tratar do caso de um deputado estadual suspeito de envolvimento com rachadinha.

"Tão logo a gente assuma, eu vou fazer uma visita institucional ao Ministério Público, até porque nós somos a favor da transparência. Isso é uma demanda dos próprios deputados. Nós iremos visitar o procurador-geral de Justiça para nos inteirarmos dos fatos", informou o presidente eleito em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27, antes da reinauguração da sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Segundo Aldigueri, a Assembleia não foi notificada. "Nós não tomamos conhecimento de absolutamente nada. Eu estive com o presidente em exercício, deputado Fernando Santana (PT), que está agora no mês de janeiro com a assunção do então presidente Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza, e [ele] também não recebeu nenhuma notificação", contou.

O suposto esquema de rachadinha foi revelado pelo MPCE no último dia 20 deste janeiro. Conforme o órgão ministerial, um deputado estadual é suspeito de participar de esquema de repasse de salários de assessores para pagamento de dívida a um advogado que atuaria como agiota.

Na época, a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), junto à Polícia Civil, deflagrou operação que cumpriu oito mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos, em Fortaleza e Maracanaú. Os alvos dos mandados foram servidores e ex-servidores da Assembleia.

De acordo com o Ministério Público, o parlamentar tomava empréstimos do advogado. Em seguida, oferecia cargos de assessor no gabinete para que o agiota indicasse nomes. Esses funcionários "fantasmas" repassavam ao advogado parte dos salários para pagar as dívidas do deputado.

O nome do deputado não foi informado pelo MPCE. No dia seguinte ao caso, em 21 deste mês, Júlio César Filho, conhecido como Julinho (PT), negou envolvimento.

Romeu Aldigueri também comentou sobre suposta prática de nepotismo por parte do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos). "Eu acompanhei pelos próprios jornais que o deputado negou o fato, que diz que não é verdade. Então, eu tenho que acreditar na boa-fé, a princípio, na fala do deputado".