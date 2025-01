Elmano diz que começará a receber novos prefeitos e prega prioridades definidas em conjunto

Foto: Beatriz Boblitz/Governo do Ceará EVENTO da Aprece contou com a presença do governador, da vice-governadora e de vários secretários de Estado, além de dezenas de prefeitos cearenses

A colaboração entre o Governo do Estado e as gestões municipais no Ceará foi o tema principal abordado no primeiro dia do Seminário Aprece Novos Gestores, que ocorreu no Centro de Eventos, em Fortaleza, nesta terça-feira, 28. O evento é organizado pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com a presença de prefeitos, secretários e gestores em geral, e segue até hoje.

Em entrevista coletiva na chegada ao seminário, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou que eventos assim possibilitam a troca de experiências entre os gestores municipais. O gestor apontou que irá começar a se reunir com todos os prefeitos nas próximas semanas. Segundo ele, o secretário da Articulação Política, Nelson Martins, já vem se reunindo com chefes dos Executivos municipais.

"Eu sempre acho melhor que aqui no Governo do Estado a gente decida essas prioridades dialogando com os prefeitos, que convivem com as suas comunidades, convivem com o seu povo e podem nos colocar aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais necessário para o município", concluiu.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) esteve também no evento e disse que, assim como ele, muitos gestores receberam seus municípios com problemas advindos da gestão anterior. "É importante que nós tenhamos momentos como esses, para que a gente possa trocar a experiência e também saber o que tá sendo feito nos municípios, para que a gente também possa implantar aqui na nossa Capital", afirmou.

O gestor listou três pilares para uma boa gestão. "Primeiro, a transparência. Os nossos dados têm que ser transparentes para toda a população. Segundo, a eficiência, muitas vezes o gestor tem que tomar decisões, especialmente no início da sua gestão, que muitas vezes maltratam, inclusive a si, mas que é importante e que tem que se informar para o bem do resto do seu mandato. E terceiro, a sustentabilidade, sempre no forco da humanização do serviço, para além do meio ambiente, que é extremamente importante, mas para a humanização do serviço".

Troca de experiências e prioridades

Para o prefeito de Viçosa do Ceará, Eurico Arruda (MDB), o evento da Aprece é uma ótima oportunidade para adquirir novas experiências e conhecimentos para serem aplicados na gestão.

Segundo ele, o foco dos primeiros 100 dias de gestão são saúde, infraestrutura e o social. Por ser uma cidade de forte atrativo turístico, Eurico prometeu para a divulgação do calendário de eventos do município, visando o fomento do setor.

"Serão 14 eventos anuais que acontecem em Viçosa, exatamente para aquecer a economia da nossa cidade, que é prioritariamente voltada para a área do turismo. São eventos que já vinham das gestões passadas, mas não eram nesse grande número que vai ser agora a partir desse ano".

Secretariado em peso

O prefeito de Ibiapina, Marcão (PSB), destacou que trouxe todo o secretariado municipal para o seminário. Mesmo reeleito, ele afirma que o sentimento é que está iniciando realmente uma gestão nova. "É importante esse treinamento, principalmente essa construção de parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, porque a gente sabe que os municípios vivem muitas dificuldades, e a gente está em luta, em busca dessa parceria para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso município".

Continuidade e parcerias

Para o prefeito de Chaval, Carlin Gomes (PSB), o momento é de continuidade. Ele afirma que já tem agendada reunião com o governador para o próximo mês, onde deverá tratar de parcerias, principalmente educação, na saúde, na infraestrutura do Município, onde há maior necessidade, admite.

Foco total na Saúde

Para Dedé Soldado (PSB), prefeito de Pindoretama, os 74% de votos na eleição são o reconhecimento pela primeira gestão, mas que o desafio agora vem dobrado no segundo mandato. Para ele, o foco do momento no Município é a saúde.

"O desafio do nosso município, eu acho que não só o nosso, mas todos os municípios, é saúde. Hoje nós temos uma educação equilibrada, onde nós pegamos um município que não tínhamos educação, nós não tínhamos saúde, nós não tínhamos assistência. E o nosso foco agora nesse próximo mandato", explicou.

Para isso, Dedé espera contar com parceria com o Governo do Estado para a construção de um novo hospital na cidade. "Tem que ter parceria com o Governo do Estado. O município que não tem a parceria com o Governo do Estado, com o Governo Federal, não anda. Esse hospital nós estamos pleiteando junto ao Governo do Estado, nosso governador Elmano, e eu tenho certeza que logo logo vamos dar início à construção", previu.