Em meio a disputa na base, Camilo volta a defender reeleição de Cid para o Senado

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) voltou a defender que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição em 2026. Embora não tenha antecipado qualquer debate mais aprofundado, o petista defendeu o pressuposto de que quem está em determinado cargo, seja de senador ou de governador, por exemplo, tem o direito de postulá-lo mais uma vez.

"Vou conversar ainda com o senador (Cid), mas eleição é só em 2026. A única coisa que eu parto do pressuposto é que quem está atualmente nos cargos, como o governador Elmano e o senador Cid, tem a prerrogativa de ir pra uma reeleição. Então eu parto desse princípio. No mais, nós vamos discutir ano que vem", declarou Camilo ao O POVO na segunda-feira, 27.

Apesar do apoio explícito ao aliado, Cid mesmo afirmou não ter pretensões de tentar a reeleição e afastou a possibilidade de concorrer ao Governo do Estado. Em contrapartida, outras lideranças políticas aliadas mostram o desejo de concorrer.

No próximo ano, duas vagas serão abertas para o Senado. A terceira vaga é justamente de Camilo, que, por ser ministro na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu espaço para a 1ª suplente, Augusta Brito (PT). Para a terceira vaga, diversos nomes já tem se colocado como pré-candidatos. Chiquinho Feitosa (Republicanos), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT) são alguns que já se movimentam para pleitear o cargo.

Embora também aliados de Camilo, o ministro só declarou apoio a Cid Gomes. Questionado em outro momento sobre quem apoiaria na ausência de Cid Gomes entre os candidatos, Camilo se limitou a dizer "vamos discutir".

Líder do Governo Lula e um dos já colocados como postulantes a uma das vagas ao Senado Federal em 2026, Guimarães avaliou ainda ser cedo para já desenhar o cenário eleitoral para o próximo ano. Sobre a fala de Cid, o petista disse esperar que continuem no mesmo bloco.

"Tá tudo muito cedo, vamos aguardar. É botar o pé na estrada como eu tô fazendo, trabalhando muito pra consolidar o nosso projeto a partir da consolidação do Governo Elmano. Tudo acontece no seu devido tempo. O Cid é nosso aliado aqui no Ceará e a minha expectativa é continuarmos juntos", respondeu a jornalistas também na segunda-feira, 27.

"Sempre foi assim. Toda eleição tem a tensão pré-eleitoral. É trabalharmos juntos com humildade e fazer com que o nosso projeto seja vitorioso em 2026", disse.