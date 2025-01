Fortaleza terá reajuste de 6,27% no piso dos professores

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza Evandro se reuniu com representantes dos professores

Após negociação com a Prefeitura de Fortaleza, professores da rede municipal conseguiram reajuste de 6,27% no piso salarial para 2025, seguindo o ajuste nacional para os docentes da educação básica. A negociação ocorreu nesta terça-feira, 28, com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e do secretário da Educação, Idilvan Alencar (PDT).

Na ocasião, também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto (PSB), Evandro Leitão destacou que a medida “é importante não só para Fortaleza, mas para todo o Brasil como exemplo”.

Segundo o prefeito, o reajuste terá impacto na folha de pessoal na casa dos R$ 120 milhões por ano. "Aqui fica o nosso compromisso de cada vez mais estarmos valorizando a todos os professores", disse Evandro, em registro nas rede sociais.

O piso salarial nacional do magistério previsto para 2025, após o reajuste, é de R$ 4.867,77 para professores que cumprem uma jornada de trabalho com carga horária de 40 horas por semana, segundo a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Para os demais profissionais que atuam em jornada diferente, o valor pago deve ser proporcional. A Undime destaca, ainda, que é necessário a divulgação oficial do Ministério da Educação (MEC) do valor exato.

Os professores da rede municipal, representados pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), liderado pela presidente Ana Cristina Guilherme, conquistaram a aplicação do piso nacional, com efeito retroativo a 1° de janeiro de 2025.

Conforme ressalta o Sindiute por meio de publicação nas redes sociais, “o reajuste incide sobre o vencimento inicial da carreira e repercute em todas as referências, beneficiando não apenas professores ativos e aposentados, mas também os assistentes da educação”.

Avaliação da proposta

Segundo o sindicato, o prefeito informou que a mensagem de reajuste será enviada na próxima semana para apreciação dos vereadores na CMFor. A organização indicou que a proposta também será avaliada pela categoria em uma assembleia geral do sindicato, prevista para esta quarta-feira, 29.

“A medida, que atende a uma das principais reivindicações da categoria, foi confirmada como condição essencial para o início do ano letivo de 2025. O prefeito informou ainda que a mensagem com o reajuste será enviada à Câmara Municipal na próxima semana para apreciação dos vereadores”, diz a publicação.

Ainda segundo o Sindiute, na assembleia serão discutidas “as condições apresentadas, incluindo retroatividade anunciada e os próximos passos da negociação”.

Como funciona o reajuste

Seguindo a lei 11.738, de 2008, o reajuste do salário dos professores da educação básica deve ocorrer anualmente e cabe ao governo calcular, definir e publicar o novo valor. Os municípios e estados precisam oficializar os valores a partir de suas próprias normas.