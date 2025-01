Glêdson diz que vai se reunir com Elmano em fevereiro

Foto: FERNANDA BARROS Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, quer parceria institucional com o Governo do Ceará

A reunião marcada para o último dia 16 de janeiro, entre o secretário da Articulação Política, Nelson Martins, e o prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), foi adiada por sugestão de Martins.

Segundo Glêdson, em conversa com O POVO, as passagens para Fortaleza já estavam compradas, mas quando foi confirmar o encontro, na antevéspera da data marcada, o secretário sugeriu que a reunião ocorra em fevereiro, já com o governador Elmano de Freitas (PT).

"Ele me disse que seria mais produtivo. Vamos aguardar a vinda do governador, ele vai conversar com o pessoal (prefeitos do Ceará) no início de fevereiro", afirmou Bezerra, que esteve em Fortaleza para evento que reuniu prefeitos para troca de experiências.

"Por mim, dava (para se reunir agora), eu estava com passagem comprada e tudo, mas ele disse isso, que vai ficar melhor quando o governador estiver aqui. Por mim, tudo bem", completou.

A reunião com Nelson Martins tinha sido marcada no dia 3 de janeiro, quando Glêdson Bezerra esteve em um evento na Capital. O gestor vem afirmando que não irá "arredar pé" da parceria institucional entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Para ele, prefeito "não pode se dar ao luxo de ser oposição, o candidato, sim". (Marcelo Bloc)