Prefeito explica saída de Wagner de secretaria

Foto: FCO FONTENELE Capitão Wagner anunciou saída da Secretaria de Finanças de Pacajus

O prefeito Edilson das Casas (União Brasil), do município de Pacajus, distante 53km de Fortaleza, afirmou que a cidade andava meio esquecida, enquanto vizinhança vem crescendo. Ele explicou ainda o convite e a rápida saída de Capitão Wagner (União Brasil) da Secretaria de Finanças da atual gestão, além da relação que espera ter com o Governo do Estado.

O prefeito falou que, inicialmente, pensou em Capitão Wagner para a Secretaria de Saúde do município, mas o ex-deputado sugeriu outra pasta.

"Surgiu uma uma missão nova para ele, uma questão lá em Brasília. Questão do partido, para que ele possa também, de alguma forma, estar ajudando a gente diretamente ou indiretamente. A questão das ajudas é em acesso ao governo, é acesso às emendas, para que eles (deputados) possam destinar a emenda para o nosso município. Conhece muita gente, tem uma boa articulação lá dentro, então acredito que ele vai continuar dando a contribuição dele lá de Brasília para Pacajus", explicou o prefeito.

Embora tenha contado com a ajuda de Capitão Wagner, um dos nomes mais fortes da oposição ao Governo do Estado, Edilson afirma que não quer problema com a gestão de Elmano de Freitas (PT).Para ele, para atender as demandas que a população tem é preponderante uma boa relação com o governador Elmano de Freitas. O prefeito espera um momento de uma conversa direta com o chefe do Executivo estadual.

"O interesse da gente é fazer uma gestão voltada para o povo e, para ter uma gestão voltada para o povo, a gente precisa de união. Não tem como o município sozinho se manter, a gente sabe que as demandas são muitas, então tem que haver esse diálogo", acrescentou. (Marcelo Bloc)