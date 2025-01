Camilo pediu, em 2022, para Cid concorrer a governador, diz Lia

Foto: Reprodução/Instagram CID e Lia Gomes, irmãos na política

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pediu para o senador Cid Gomes (PSB) ser candidato a governador do Ceará em 2022, informou a deputada estadual Lia Gomes, irmã de Cid. Ela participou do programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 29.

A deputada estadual afirmou que o ex-governador poderia ter sido o postulante visto como capaz de unir os grupos e evitar o racha na base governista, que provocou crise no PDT, então partido de Lia e Cid.

"Na eleição do Elmano, muitas pessoas insistiram pra ele ser candidato, porque ele seria, no momento que começou a se esboçar um rompimento do grupo, algumas pessoas, inclusive o ministro Camilo Santana pediu pra ele se candidatar, porque ele seria a pessoa capaz de unir esses dois grupos e evitar essa ruptura que acabou acontecendo", disse Lia.

"E ele não quis. Disse que o Governo do Estado exige uma dedicação, que ele já tava com uma certa idade e tinha os filhos ainda pequenos, queria ter um pouco mais de tempo pra cuidar de coisas pessoais dele", completou.

A irmã do senador ainda afastou qualquer possibilidade de Cid voltar a disputar uma eleição para governador, mas também comentou com tom de preocupação a declaração recente do político afirmando não ter pretensões de tentar mais um mandato no Senado Federal.

Segundo ela, caso Cid de fato deixe os cargos políticos, Lia também seguirá os mesmos caminhos do irmão e também deixará a política.

"Eu vejo com preocupação, digo assim pra ele 'para de falar que não é candidato', álias, 'se tu for sair tu me avisa porque eu vou começar a construir a minha porta de saída também'. Eu não fico na política sem o Cid", afirmou.

O discurso do senador, entretanto, é de não deixar a política, ainda que sem mandato. "Não é que eu queria largar a política não, não confunda. Eu estarei trabalhando na política, militando na política e com foco, com olhar sempre especial para Sobral, até o último dia da minha vida", disse na semana passada, na posse da própria Lia como presidente do PSB em Sobral.

E ainda acrescentou: "Dentro do caixão, eu estando no caixão, vocês ainda vão ver, eu vou pedir para fazer o sinalzinho do meu partido".