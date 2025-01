Caucaia terá tarifa zero, mas com redução de quase 23% da frota

Foto: Samuel Setubal PROGRAMA de passe livre começou em Caucaia na gestão passada

O programa "Bora de Graça", que garante tarifa zero nos ônibus do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), começou a ter uma redução de quase 23% na frota desde desta quarta-feira, 29. O prefeito Naumi Amorim (PSD) anunciou que irá continuar o programa, criado na gestão anterior, sob o comando do então prefeito Vitor Valim (PSB).

Após reunião no Ministério Público do Ceará (MPCE), o gestor anunciou que, em acordo com a empresa Vitória, foi possível reduzir o custo mensal do programa para R$ 2,8 milhões, o que representaria uma economia superior a R$ 1 milhão.

O POVO apurou que, embora seja mantido em funcionamento, o programa, que tem a participação de veículos apenas da Empresa Vitória, terá uma queda de 22,8% na frota, saindo de 70 para 54 veículos. A empresa explicou que o contrato que estava em vigor previa 62 veículos no período compreendendo as férias escolares e 70 veículos abrangendo a volta às aulas.

"A Vitória permanecerá empenhada e com o compromisso em continuar atendendo os seus passageiros dentro desta nova realidade, garantindo assim a manutenção do programa tarifa zero", ressaltou, por meio de nota. No site da empresa, já há novos horários para as linhas que integram o Bora de Graça, válidos a partir desta quarta.

No anúncio da permanência do programa, feito pelas redes sociais, o prefeito Naumi afirmou que, entendendo a importância dele, conseguiu essa readequação de valores, sem informar que a frota sofreria redução.

A readequação dos valores, conforme o prefeito, é para "tentar manter o programa". "Porque é um programa importante que está servindo às pessoas e a gente sabe que quem mais precisa é quem usa o transporte. A gente trabalha para gente manter esse programa", disse ainda. Ele compartilhou que a situação "não é fácil" diante da dívida que o município teria, uma herança da gestão anterior. O valor estaria na casa dos R$ 800 milhões.

No ano passado, a empresa chegou a anunciar que voltaria a cobrar a passagem dos usuários do transporte de Caucaia. O motivo foi a falta de pagamentos que deveriam ser realizados pela prefeitura para subsidiar o programa. A empresa denunciou uma dívida milionária por parte da gestão Vitor Valim (PSB) - cerca de R$ 14 milhões -, o que obrigaria a volta da cobrança no transporte.

O POVO procurou a assessoria da Prefeitura de Caucaia para comentar o assunto, mas não obteve resposta até o momento.