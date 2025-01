Vitor Valim critica redução

O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), criticou a atual administração do município, do prefeito Naumi Amorim (PSD), por reduzir o custo mensal do programa Bora de Graça, gerando uma redução de quase 23% na frota de ônibus. Valim lamentou a decisão e chamou a medida de "precarização".

"Lamento a decisão de precarização do maior programa de transporte público do Brasil. A redução de R$ 1 milhão de investimento mensal significa menos um terço de quilômetros percorridos, menos ônibus rodando e menos passageiros atendidos, desse que é o maior programa de transferência de renda de Caucaia", escreveu o ex-gestor em uma rede social.

O programa foi criado pela gestão Valim e era visto como o carro-chefe da administração anterior, mas enfrentou problemas no ano passado. (Vítor Magalhães)