Elmano quer liderar formação de chapa para a reeleição, mas defende discussão só em 2026

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará ELMANO recebeu jornalistas para café no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou o andamento dos diálogos sobre a construção das chapas majoritária e proporcional para 2026 e reforçou que não é momento de discutir o tema. O petista sinalizou que a antecipação geraria conflitos na base aliada, mas reconheceu que participará ativamente das decisões e chamará os líderes para conversar no momento adequado.

"Como governador, para liderar o projeto, eu preciso atuar diretamente para tomar a decisões. Inclusive a formação de chapas. São as missões do cargo que você ocupa. O governador, no processo de reeleição, tem que participar da decisão da sua reeleição e da chapa com quem vai concorrer em 2026".

Elmano citou a disputa pelo Senado, que conta com diversos postulantes no arco de alianças, e na formação de chapas de deputado, que têm interesses amplos e diversos dos partidoss. As falas também ocorreram durante café da manhã com jornalistas, nesta quinta-feira, 30, no Palácio da Abolição.

"Eu tenho nomes para o Senado. Se eu fosse discutir Senado agora a única coisa que eu iria conseguir era conflito entre nossas forças. A decisão não vai ser tomada agora, não tem sentido tomar a decisão agora. Para que fazer a discussão de uma decisão que não será tomada agora, sabendo que ela só gera conflito na base aliada", disse.

Elmano reforçou a importância de tomar ações no momento mais apropriado. "Uma decisão certa tomada na hora errada, às vezes se torna errada. Para o nosso projeto no Ceará, deixamos muito claro que não nos interessa discutir a eleição de 2026, no ano de 2025", ressaltou.

A base governista no Ceará é composta por partidos como PSB, PSD, PP, MDB, Republicanos, Federação PT/PV/PCdoB e Solidariedade e Podemos. Entre os líderes políticos das siglas estão o senador Cid Gomes (PSB); o deputado federal e ex-senador Eunício Oliveira (MDB), o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD); o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e outros atores políticos.

O governador reconheceu que há discussões pontuais, mas sobre cenários políticos. "Nos bastidores, vamos conversando sobre os fatos, mas primeiro a nossa chapa terá uma força a depender do resultado das políticas que vamos entregar até lá. As condições da chapa ganhar ou perder dependem da avaliação que a população fará de nós".

O "Café com o governador" é parte das mudanças que ocorrem na gestão estadual desde o fim do ano passado, que envolvem troca de secretários e a ida do jornalista Chagas Vieira para a Casa Civil. A estratégia de comunicação tem mudanças. O evento dessa quinta-feira reuniu repórteres, editores, colunistas e diretores de vários dos principais veículos de comunicação da Capital, um modelo diferente no governo Elmano e também em relação a administrações anteriores.