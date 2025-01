Elmano sugere a Lula fazer 'mexida grande'

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará ELMANO recebeu jornalistas para café no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a piora da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu uma grande mudança no ministério, assim como uma "chacoalhada" na equipe.

"Se eu pudesse dar um conselho ao presidente Lula, eu diria: 'Dê uma mexida grande na sua equipe e bote ela para andar, trabalhar e fazer entrega, porque é isso que pode alterar o movimento da pesquisa", afirmou em café da manhã com jornalistas, na manhã desta quinta-feira, 30, no Palácio da Abolição.

Pesquisa Quaest divulgada nesta semana mostrou um crescimento nas avaliações negativas do governo. A gestão de Lula é aprovada por 47% dos entrevistados e reprovada por 49%, de acordo com o levantamento. Foi a primeira vez na série histórica do levantamento que a avaliação negativa, numericamente, superou a opinião positiva. As porcentagens estão dentro da margem de erro, de um ponto porcentual.

"Tem de dar uma chacoalhada para acelerar as entregas, dar uma energizada também nas pessoas responsáveis na ponta, principalmente no que diz respeito a entregas nos estados", defendeu.

A expectativa é que uma reforma ministerial seja realizada no primeiro escalão do governo ainda no primeiro semestre deste ano. Uma troca já foi feita na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, com a saída de Paulo Pimenta (PT-RS) e a entrada de Sidônio Palmeira. (Com Agência Estado)