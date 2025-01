Lula defende Gleisi em meio a rumores sobre ministério

Foto: Pedro França A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), deve assumiu pasta no Governo Federal

O presidente Lula (PT) defendeu que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, "tem competência para ser ministra em qualquer País do mundo".

"A companheira Gleisi já foi ministra da Casa Civil da Dilma (Rousseff). Eu estava preso e fui um dos responsáveis para que Gleisi virasse presidente do nosso partido. Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse País mais refinado que a Gleisi", elogiou Lula.

O presidente rebateu, ainda, críticas de que Gleisi teria um discurso muito radical. "O pessoal diz que ela é muito radical para ser presidente do PT. Oras, para ser presidente do PT tem que falar a linguagem do PT. Se não quiser, que vá para o PSDB. Para ganhar, tem que ganhar confiança do PT", declarou.

Apesar de ter tecido vários elogios à correligionária, Lula disse que "até agora, não tem nada definido". Gleisi é cotada para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, cargo atualmente ocupado pelo ministro Márcio Macedo. O mandato de Gleisi na presidência do PT se encerra em julho deste ano.

A possível indicação dela foi criticada senador Omar Aziz (PSD-AM). Ele citou Gleisi como "militante" e apontou que a presidente do PT tem feito críticas ao governo, especialmente às medidas de Fernando Haddad, ministro da Fazenda.