Lula visita o Ceará no próximo dia 7 de fevereiro

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 30, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem ao Ceará no próximo dia 7 de fevereiro, uma sexta-feira. A agenda será para dar início à duplicação da BR-116, no trecho de Pacajus a Chorozinho, e assinatura da segunda etapa da duplicação do Eixão das Águas, que dobrará a capacidade de trazer água do Castanhão para Fortaleza.

Esta será a primeira visita de Lula ao Ceará em 2025, e a sétima vez que o petista visita o Estado desde que assumiu o terceiro mandato como presidente do Brasil, em 2023.

Elmano havia convidado Lula para o evento de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), construído na sede da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que tem previsão de entrega em fevereiro. Apesar disso, não está confirmado se Lula participará da agenda, que ainda não tem data anunciada e nem está relacionada com a visita presidencial da sexta.

No Estado, a primeira visita de Lula no terceiro mandato foi em maio de 2023, quando o presidente anunciou o programa 'Escolas de Tempo Integral'. Outras duas agendas também foram relacionadas à educação, pasta que tem Camilo Santana (PT) como ministro.

Outras agendas Lula incluíram a entrega de unidades habitacionais, a visita a obras da Ferrovia Transnordestina e a participação em evento no Banco do Nordeste (BNB). Na mais recente, além de promover a entrega de ônibus escolares, ele compareceu em evento de campanha de Evandro Leitão (PT), então candidato à Prefeitura de Fortaleza.