Marcel Colares será líder do PDTna Câmara

O vereador de primeiro mandato, Marcel Colares (PDT), foi escolhido como líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Com oito parlamentares eleitos, a sigla é a maior bancada na Casa na atual legislatura.

"Estou muito honrado em poder representar uma bancada tão forte e comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade (...) Juntos, vamos trabalhar para fortalecer as políticas públicas que promovam o bem-estar da população fortalezense, buscando sempre a transparência, o diálogo e o progresso para todos", disse o pedetista em postagem nas suas redes sociais nesta quinta-feira, 30.

Marcel é filho do deputado estadual Fernando Hugo (PSD) e irmão do ex-vereador e ex-secretário da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), Renan Colares (PDT).

Aliado de Sarto, no segundo turno Marcel apoiou o deputado federal André Fernandes (PL) para prefeito de Fortaleza. Após o término das eleições, ele se aproximou de Evandro Leitão (PT), e é integrante da base do gestor, além de compor a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da CMFor.

Com a derrota de Sarto ainda no primeiro turno, o PDT se dividiu entre André e Evandro. Dos oito vereadores eleitos, seis - Gardel Rolim, Kátia Rodrigues, Paulo Martins, Jânio Henrique, PPCell e Marcel Colares - foram apoiar o candidato bolsonarista, enquanto outros dois - Adail Júnior e Luciano Girão - acompanhara o petista.

Adail e Luciano integram a Mesa Diretora da Câmara, como 1° e 2° vice-presidentes respectivamente. Já Gardel, Kátia, Paulo, e Marcel integram a base governista de Evandro na Casa.