Astronauta, cearense e pastor do Psol na corrida para desbancar favoritos

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo Congresso Nacional, em Brasília

Três deputados federais disputarão a presidência da Câmara dos Deputados neste sábado, 1º, na eleição para o biênio 2025-2026: Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Hugo Motta desponta como favorito na disputa para a presidência da Casa. O deputado federal já assegurou o apoio de 17 bancadas, além de contar com o respaldo público do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A base de partidos que declara apoio ao deputado paraibano soma 488 parlamentares, mas o voto secreto traz incertezas sobre a fidelidade dos integrantes dessas bancadas.

São necessários ao menos 257 votos para vencer a eleição.

Mesmo ainda não eleito sucessor de Arthur Lira (PP-AL), o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) convidou o padre Fabrício Timóteo, conterrâneo dele, para celebrar a missa que iniciará este ano legislativo no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 3.

Motta já republicou postagens de aliados que o chamam de futuro presidente da Casa.

Há expectativa de um jantar de comemoração no sábado, 1º, dia da eleição.

imóteo é um padre conhecido nacionalmente pelo seu trabalho nas redes sociais — no Instagram, ele tem quase 300 mil seguidores. Ele atuou na cidade de Patos (PB), reduto de Motta, por anos.

No Senado, são quatro candidatos à presidência da Casa, também neste sábado 1º, na eleição para o biênio 2025-2026: Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (Podemos-ES) e o cearense Eduardo Girão (Novo).

Favorito para suceder a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Alcolumbre, antes mesmo de ser eleito, já age como presidente de fato do Senado e assumiu as negociações do pacote fiscal do governo Lula.

Para atrair o apoio do governo, que espera aprovar o plano de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Alcolumbre promete atuar para dar celeridade às pautas governistas e acalmar os ânimos no Parlamento.