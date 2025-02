MEC oficializa reajuste de 6,27% no piso dos professores

Foto: Ângelo Miguel/MEC MINISTRO Camilo Santana

O Ministério da Educação (MEC) reajustou o piso salarial dos professores da educação básica em 6,27%. A medida foi oficializada pela portaria 77/2025, publicada nesta sexta-feira, 31. O valor para o exercício de 2025 está fixado em R$ 4.867,77 para professores da rede pública, com jornada de 40 horas semanais.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), havia antecipado o reajuste. "Assinei a Portaria MEC nº 77, de 29 de janeiro de 2025, que define o novo Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. Com aumento de 6,27%, o valor mínimo que professores da rede pública da educação básica devem ganhar no Brasil passa a ser de R$ 4.867,77", disse em uma rede social.

O MEC destaca que, como os salários dos professores são pagos pelas redes de ensino, cada estado e município precisa ajustar o valor individualmente. No Ceará, já foi anunciado que docentes de Fortaleza deverão ter o reajuste.

O ministério destacou ainda que o aumento está "acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)" e "acima da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano passado em 4,83%".

Anualmente, o MEC calcula os índices de reajuste e publica a portaria com os novos valores em janeiro. A atualização é prevista em lei de 2008. "O MEC calcula o reajuste do piso utilizando o mesmo percentual de crescimento do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAF mínimo), publicado na 3ª atualização do Fundeb", destacou a pasta.