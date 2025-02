Pesquisa mostra o quanto cearenses confiamna Justiça e nas eleições

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)

Em momento em que o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal (STF), e o processo eleitoral se tornaram alvos de questionamento no debate político, a maior parte da população do Ceará demonstra confiança na Justiça e nas eleições, ainda que em diferentes níveis.

Segundo pesquisa do instituto Opnus, 58% dos entrevistados afirmaram confiar ou confiar muito na Justiça, ao passo em que 39% disseram confiar pouco ou não confiar. 3% não souberam ou não responderam.

Dos que afirmam confiar, 36% expressam muita confiança, enquanto 22% dizem que confiam, mas não muito. Há ainda 23% que confiam pouco e 16% que não confiam.

No tocante às eleições, 54% disseram confiar ou confiar muito no processo eleitoral. 45% afirmaram confiar pouco ou não confiar nas eleições. 1% não soube ou não respondeu.

Os que responderam confiar muito foram 36%, enquanto 18% afirmaram confiar, mas não muito. Os que confiam pouco são 23%, enquanto 22% não confiam.

Em sintonia com o discurso dos respectivos campos políticos, as pessoas que declaram ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022 confiam menos no processo eleitoral do que os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dos que declaram voto em Lula, os que confiam ou confiam muito somam 60%, euquanto 38% confiam pouco ou não confiam. Já entre os que informam ter votado em Bolsonaro, 40% confiam ou confiam muito, enquanto 59% afirmam não confiar nas eleições.

A parte da pesquisa sobre confiança na Justiça e nas eleições ouviu 1.895 pessoas no Ceará, a partir de 16 anos de idade, de forma presencial. O levantamento ocorreu entre os dias 12 e 20 de janeiro de 2025.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. Houve ainda auditagem mínima de 20% das entrevistas, sendo todas elas gravadas e georreferenciadas.

O instituto destaca ainda que pelo arredondamento de decimais, a soma das respostas pode variar de 99% a 101% e que para perguntas de múltiplas respostas, a soma pode ultrapassar 100%.

PESQUISA Crédito: Luciana Pimenta





75% dos cearenses querem fim da escala 6x1; apoio é maior entre eleitores de Lula que de Bolsonaro

A maioria dos cearenses é favorável ao fim da escala 6x1 (seis dias trabalhados para um dia de descanso), proposta debatida no fim do ano passado no Brasil e que já passou a ser colocada em prática em alguns lugares do mundo.

É o que indica pesquisa do Instituto Opnus, que mostrou que 75% dos entrevistados são a favor de mudar a escala de trabalho vigente. 21% dos entrevistados se disseram contra uma eventual mudança e 4% não souberam ou não responderam.

Os dados mostram que mulheres são mais favoráveis à proposta (78%) do que os homens (72%) e que os mais jovens, pessoas de 16 a 24 anos, são mais favoráveis à redução (84%) do que os mais velhos, pessoas com 60 anos ou mais, (71%).

Os que têm maior renda são os mais contrários à proposta, com 33% das pessoas que ganham acima de seis salários mínimos afirmando ser contra à redução na jornada de trabalho e 65% a favor (menor índice entre as categorias listadas). Em contrapartida, 78% dos que ganham de 1 a 2 salários mínimos são favoráveis à mudança (maior índice entre os listados).

Eleitorados de Lula e Bolsonaro

A pesquisa também mostrou que as pessoas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no 2° turno da eleição presidencial de 2022, são mais favoráveis à redução da escala de trabalho do que as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro (PL) naquele ano.

Os dados mostram que 80% dos que votaram em Lula são favoráveis; 16% contrários e 4% não souberam ou não responderam. Já no eleitorado de Bolsonaro, 63% são a favor da proposta; 33% contra a redução da escala e 4% não souberam ou não responderam.

Quem ganha menos é mais contra ampliação da isenção do imposto de renda do que ganha mais

Pesquisa Opnus mostrou que pessoas que 75% dos cearenses são favoráveis à ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Outros 20% dos entrevistados se posicionaram contra a ampliação e 5% não souberam ou não responderam. Curiosamente, os que ganham até um salário mínimo são mais contrários à proposta (22%) do que as pessoas que ganham acima de seis salários mínimos (18%).

O levantamento questionou os entrevistados da seguinte maneira: “O governo federal anunciou uma proposta para ampliar a faixa de isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais por mês. O(a) sr(a) é a favor ou contra essa medida que amplia a faixa de isenção do imposto de renda até 5 mil reais por mês?”.

A pesquisa mostrou ainda que o tema une eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 76% dos entrevistados que votaram ou em Lula ou em Bolsonaro, no segundo turno de 2022, são a favor da ampliação da isenção.

Na contramão da proposta estão 19% dos que votaram em Lula; o mesmo índice é de 21% para os que votaram em Bolsonaro. Respectivamente, 5% e 3% dos que votaram em Lula ou em Bolsonaro não souberam ou não responderam ao serem questionados sobre.

8/1: maioria é a favor da condenação

Pesquisa Opnus aponta que 81% dos cearenses são contra os atos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram sedes dos três poderes em Brasília, e que 74% dos entrevistados é a favor da condenação dos envolvidos nos ataques registrados há dois anos na capital federal.

O instituto perguntou da seguinte forma: "Completamos agora 2 anos dos atos de invasão e depredação no dia 8 de janeiro. O(a) sr(a) é a favor ou contra os atos de 8 de janeiro? / Na sua opinião, as pessoas que cometeram esses atos do 8 de janeiro devem ser condenadas pela justiça ou não?"

Entre os eleitores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, os dados são similares no que diz respeito a ser contra ou a favor dos atos. Dos que votaram em Lula, no segundo turno de 2022, 82% se disseram contra os atos e 6% se disseram a favor. Entre os eleitores de Bolsonaro, 80% são contra e 9% a favor.

Já quando perguntados sobre a condenação, os números variam. 81% dos que votaram em Lula são a favor da condenação dos envolvidos nos atos e apenas 8% são contra. Já entre os eleitores de Bolsonaro, 63% são a favor da condenação e 26% são contra.

30% dos que votaram em André acreditam que Evandro fará gestão boa ou ótima

A pesquisa Opnus questionou a população de Fortaleza sobre a expectativa para a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT), que se iniciou no último dia 1° de janeiro. O levantamento questionou aos entrevistados: "Na sua opinião, a administração de Evandro Leitão nos próximos 4 anos será ótima, boa, regular, ruim ou péssima?"

Para 54% dos entrevistados a expectativa é positiva, enquanto 12% tem expectativa negativa. 15% dos entrevistados não souberam ou não responderam ao serem perguntados sobre.

A pesquisa mostra ainda que 30% dos entrevistados que votaram no candidato André Fernandes (PL), no 2° turno das eleições de 2024, acreditam que Evandro fará uma gestão ótima ou boa. Fernandes e Leitão disputaram o segundo turno no ano passado, tendo o petista terminado 10,8 mil votos a frente do candidato do PL, ligado ao ex-presidente Bolsonaro.

76% desaprovam a administração Sarto

Acerca da avaliação do ex-prefeito José Sarto (PDT) (2021-2024), a pesquisa Opnus destaca que 64% dos entrevistados avalia a gestão como "ruim" ou "péssima"; outros 12% avaliam como "boa" ou "ótima" e 23% julgam como "regular". 1% não soube ou não respondeu ao ser perguntado.

A pesquisa questionou: "Como o(a) sr(a) avalia a administração do ex-prefeito Sarto, na sua opinião, ela foi ótima, boa, regular, ruim ou péssima? De forma geral, o(a) sr(a) aprova ou desaprova a administração do ex-prefeito Sarto?"

Já em termos de aprovação, 76% dos entrevistados relatou desaprovar a administração Sarto; outros 21% afirmaram que aprovam a gestão e 3% não souberam ou não responderam.

Fim da Taxa do Lixo tem aprovação de 95%

Outro ponto abordado pela pesquisa Opnus foi o fim da cobrança da Taxa do Lixo na Capital cearense. O instituto questionou aos entrevistados: "O(a) sr(a) é a favor de acabar com a taxa do lixo ou acha que ela deveria continuar a ser cobrada?". 95% dos respondentes manifestaram-se favoráveis ao fim da cobrança; 4% afirmaram que a taxa deveria continuar a ser cobrada e 1% não soube ou não respondeu.

