Teodoro apoia Elmano na cobrança à União contra facções

Foto: Samuel Setubal Ministro Teodoro Silva, do STJ, participa de palestra na OAB-CE

Teodoro Silva Santos, ministro cearense do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), falou sobre a postura mais rígida do governador Elmano de Freitas (PT) em cobrar o governo federal no combate às facções. "Essa postulação é mais do que justa", disse o ministro em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 31, em evento realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Ceará (OAB-CE).

"Essa postulação do governador é mais do que justa e jurídica, porque está na Constituição", disse após ser questionado pelo O POVO como ele via o papel do governo federal na segurança, motivo de cobrança por parte de Elmano. "Inclusive, é o tema do nosso debate", acrescentou Teodoro, que veio a Fortaleza para participar da palestra "A Integração Nacional da Segurança Pública e a Relação com os Direitos Humanos".

Ainda sobre o combate às facções, mas equilibrando com a manutenção dos direitos humanos, o ministro disse: "Direitos humanos completam a segurança pública e vice-versa (...). Sou defensor ferrenho de que seja combatido, seja combatido qualquer espécie de crime, sobretudo os crimes organizados, praticados por facções. Até porque o Brasil é um Estado Democrático de Direito e não admite, de hipótese alguma, estado paralelo, o estado do crime".

Teodoro Silva Santos destacou, ainda, que a palestra em questão abre espaço para debater dois patrimônios, a segurança pública e os direitos humanos. "Na verdade, há um complemento entre ambos", ponderou.