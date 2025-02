TCE recebe relatórios de Sarto e de Evandro com informações divergentes

Foto: FÁBIO LIMA PREFEITO José Sarto e o sucessor eleito, Evandro Leitão

Já estão disponibilizados na plataforma de transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE) os relatórios elaborados pelas equipes do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do atual gestor da Capital, Evandro Leitão (PT). Os dois foram elaborados durante a transição e trazem informações sobre o processo, mas os dados e o "tom" dado nos documentos são bem diferentes.

Chama a atenção a divergência quanto aos números apurados. A gestão de Sarto contabiliza 59.199 pessoas como força de trabalho, contando a folha de pagamento e os terceirizados. Esses seriam 15.025. Já a equipe de Sarto aponta a existência de 59.583 pessoas como força de trabalho, sendo 15.098 terceirizados.

Desde o início da transição, Evandro e seus aliados alegam que a equipe de Sarto teria dificultado a passagem de informações. O fato é registrado em diversos momentos do documento assinado pela equipe. "Parte substancial dos dados apresentados neste relatório foi coletada já sob a nova gestão, por meio de esforços diretos das equipes recém-empossadas, que se dedicaram a compilar diagnósticos mais precisos e identificar lacunas deixadas pela administração anterior", diz trecho.

O grupo afirma que muitas das solicitações formais feitas à gestão anterior não foram integralmente atendidas. É apontado que apenas 54,54% das informações solicitadas foram integralmente atendidas, enquanto 22,72% foram parcialmente atendidas e 22,72% "sequer" foram disponibilizadas.

O documento da atual gestão alega ainda que a análise dos relatórios elaborados entre os dias 1º e 30 de janeiro de 2025, já no novo governo, "demonstra que a real condição administrativa, financeira e operacional do município era substancialmente diferente da apresentada".

É citado um montante de R$ 362 milhões, somados precatórios e despesas de exercícios anteriores. "Valores não apresentados de forma clara na documentação entregue pela gestão anterior, comprometendo a avaliação das obrigações financeiras pendentes e impactando diretamente no planejamento orçamentário para o exercício de 2025".

Mas a equipe de Sarto apresentou outra versão no documento anexado ao TCE. "Não houve nenhum pedido de informação ou solicitação de documentos não respondido. Concluímos que a presente Transição Democrática de Governo atingiu seu objetivo, qual seja, garantir a normalidade da prestação dos serviços públicos essenciais, com transparência e fortalecimento dos princípios democrático e republicano", ressalta o relatório.

Quanto à situação financeira do município é destacado que a gestão de Fortaleza, no período de 2021 a 2024, quando Sarto foi prefeito, "foi marcada por avanços significativos no equilíbrio fiscal e na capacidade de investimento, consolidando o município como referência em gestão pública eficiente".

"O período reafirmou Fortaleza como um município financeiramente estável e preparado para enfrentar desafios futuros, com foco em desenvolvimento sustentável e inclusivo", afirma o documento. O fato é reiterado em outro momento: "É importante destacar que, do ponto de vista fiscal, as despesas estão em nível controlado, com resultado corrente positivo ao longo da atual gestão, isso significa que as receitas correntes têm sido suficientes para manter a oferta de serviços públicos".

É destacado que o novo governo contaria "com uma gestão fiscal equilibrada, recursos financeiros garantidos para manter o nível de investimentos, serviços públicos ampliados e arcabouço tecnológico".