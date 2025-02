Elmano diz estar "muito insatisfeito" com a segurança pública do Ceará

Foto: Fábio Lima/O POVO NA foto, o governador Elmano e o secretário da Segurança Pública, Roberto Sá

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), participou na manhã desta segunda-feira, 3, da abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para o biênio 2025-2026, e aproveitou a ocasião para reconhecer as dificuldades na área da segurança pública. A situação, segundo ele, o deixa "muito insatisfeito".

Tradicionalmente, a sessão é marcada pela presença do governador do Estado, que efetua a leitura da mensagem que, além de prestar contas do ano que passou, apresenta as iniciativas e investimentos do Poder Executivo para o ano legislativo que se inicia.

Elmano destacou avanços alcançados por sua gestão, que completou metade do mandato, mas não deixou de demonstrar insatisfação com a questão da segurança pública.

"Temos um balanço muito positivo até aqui, com desafios ainda muito importantes. Um deles é o da segurança pública, que eu ainda estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos. Nós permitimos que não aumentasse a violência, mas a redução é muito pequena, então exige de nós muito mais trabalho, para poder entregar a paz e a segurança que o nosso povo reclama", afirmou.

No discurso aos parlamentares, Elmano novamente fez mea culpa na questão da segurança pública.

"Sabemos dos desafios que enfrentamos na área da segurança pública. Com o trabalho firme e dedicado de nossas tropas, conseguimos frear o crescimento do número de homicídios, que ainda é muito alto e preocupante, e trabalhamos intensamente para reduzir cada vez mais. Tivemos redução do número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em Fortaleza e no Ceará", disse.

E seguiu:" Com o trabalho forte e ostensivo das nossas forças de segurança, reduzimos em mais de 16% o número de roubos no Estado. Assim como diminuímos de forma considerável os índices de roubos e furtos de aparelhos celulares, muito por conta do Programa Meu Celular, que lançamos em 2024", explicitou.

O governador listou ainda algumas ações que tem tomado para o combate às facções criminosas no Estado. "Convocamos quase 2 mil homens e mulheres para as nossas tropas. Fortalecemos a inteligência, criamos novos batalhões, construímos delegacias e entregamos mais de 50 mil novos equipamentos aos nossos policiais militares, civis, bombeiros e peritos. Com investimento e planejamento, senhoras e senhores, tenho muita confiança, muita mesmo, de que vamos vencer essa batalha contra as facções criminosas e dar mais segurança para a nossa população", acrescentou.

Por fim, nessa área, Elmano destacou ainda a realização de concurso para 600 vagas para o sistema penitenciário. O governo deve enviar mensagem para a criação de concurso para Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

No ano passado, foi enviado e aprovado projeto de reestruturação da segurança pública, com criação de batalhões e companhias, ampliação da atuação do Raio e reestruturação da Polícia Civil, principalmente na área de inteligência.

Algumas horas depois da fala, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), por meio do secretário Roberto Sá, informou mudança no Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Deixou o cargo o coronel Klênio Sávyo e assumiu o posto o coronel Sinval Sampaio.