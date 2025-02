Pedetista esclarece posição no novo cenário

O deputado Cláudio Pinho (PDT) esclareceu que seu partido não faz oposição à Mesa Diretora da Assembleia, já que votou favorável à configuração recém-empossada. "A mesa realmente é eclética e representa todos os espaços dentro da Casa", ponderou.

Questionado se o PDT manterá postura independente que não é aliada à base do governo Elmano, ele respondeu que "não há perspectiva de mudança quanto a isso". Contudo, o tema não foi abordado em reunião. Segundo o parlamentar, o foco é trabalhar na "reconstrução do PDT para aumentar a bancada tanto estadual como federal".

"Vamos continuar com as mesmas pautas, querendo mais democracia, mais discussão nas mensagens. Espero que o novo líder de governo discuta mais para que evite votações de matérias, como ocorreu no passado, de uma mesma matéria ser votada por urgência no mesmo dia e, poucos meses depois, voltar para corrigir", disse Cláudio Pinho.

(Thays Maria Salles)