Evandro diz que herdou dívida de R$ 4,6 bi

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza EVANDRO, a vice Gabriella Aguiar e outros nomes da gestão participaram da abertura dos trabalhos legislativos

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão(PT), participou da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de Fortaleza (CMFor), nesta segunda-feira, 3,ocasião em que falou sobre a dívida deixado pela gestão anterior, do ex-prefeito José Sarto (PDT), e atualizou o montante da dívida pública, alegando que o valor total supera os R$ 4,6 bilhões para os próximos quatro anos.

Este valor não representa, necessariamente, situação de inadimplência da Prefeitura. O valor inclui empréstimos adquiridos para investimentos, e ainda com prazo para pagamento. Uma das queixas da nova administração, contudo, diz respeito ao valor para ser pago ainda em 2025, na casa de R$ 2 bilhões. Há reclamação ainda quanto à taxa de juros dos empréstimos.

Em discurso na tribuna do Legislativo, Evandro destacou as realizações do primeiro mês de governo, lembrando da extinção da Taxa do Lixo e outras ações, e projetou os desafios dos próximos meses. Foi então que mencionou o valor total.

“Cumpre registrar, neste momento, o estado de extrema fragilidade financeira com que recebemos a gestão, inclusive com informações não fornecidas, de modo incompleto, para a equipe de transição. Hoje, temos uma dívida total que passa dos R$ 4,6 bilhões e um déficit acumulado de 2024, que deve reduzir nosso índice de capacidade de pagamento(Capag) do nível B para o C, comprometendo a capacidade de levantar recursos externos. Esse índice é relativo ao ano de 2024”, destacou.

O prefeito já havia antecipado que, para 2025, o valor da dívida a ser paga chegaria próxima dos R$ 2 bilhões, contando operações de crédito e pagamentos atrasados a fornecedores.

“Neste cenário delicado, anunciamos as medidas de contenção de gastos. Redução salarial do prefeito, da vice-prefeita e de todos os secretários, dos cargos comissionados, dos terceirizados, de gratificações, e as reavaliações de contratos e aluguéis, dentre outras determinações que visam manter nossa capacidade de honrar compromissos ao longo do ano", ponderou.

E complementou: "Fortaleza deixará de ser uma cidade caloteira para honrar todos os seus compromissos”.

O prefeito ressaltou, ainda, que está recebendo uma Prefeitura com “desafios enormes, sobretudo os econômicos”. No último 15 de janeiro, Evandro lançou um pacote de medidas de contenção orçamentária. Entre as iniciativas para segurar gastos, o prefeito reduziu em 30% o número de servidores terceirizados que prestavam serviços para diversas organizações ligadas à Prefeitura.

Sobre os desligamentos, o petista informou: “As empresas já devem estar pagando as suas verbas rescisórias e iremos cada vez mais reduzir os cargos comissionados, porque só assim nós teremos condições efetivas, através desses cortes, de tornar mais eficiente a máquina com menos. É dessa forma que a gente quer gerir as contas da Prefeitura de Fortaleza”.

A reforma administrativa do prefeito, que passa por exclusão e criação de pastas, está compreendida no pacote de corte de gastos, segundo Evandro. “A priori estão todos contemplados na reforma administrativa, mas não descarto enviar qualquer outra mensagem para cá (CMFor), se caso necessário for”.

Evandro, a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD) e outros nomes da gestão acompanharam a sessão solene de abertura do primeiro período legislativo de 2025, da 20ª Legislatura. A solenidade foi coordenada pelo presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB).

O presidente, alinhado com a gestão municipal, destacou a responsabilidade que todos os parlamentares terão, ao longo dos próximos quatro anos, de construir uma cidade mais "justa, inclusiva e desenvolvida".

"Estamos diante de um dia histórico. Iniciamos hoje, o primeiro período da 20ª legislatura desta Casa e com grande responsabilidade temos, cada um de nós 43 parlamentares, que fomos eleitos para ao longo dos próximos quatro anos, fiscalizar, pautar, discutir, aperfeiçoar, cobrar, votar e aprovar as propostas e projetos que nortearão o desenvolvimento da nossa amada cidade”, apontou. (Colaborou Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)