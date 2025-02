Evandro tratará com Lula sobre área da saúde

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão Evandro disse que tratará com presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a área da Saúde de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse que terá uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, para solicitar ajuda para "uma condição melhor para a saúde de Fortaleza". A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, em sessão de abertura do período legislativo 2025 da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"Temos já uma audiência marcada com o presidente Lula, deveremos estar indo até o dia 15 de fevereiro agora próximo. Nós deveremos estar indo a Brasília para conversar com o presidente Lula, também solicitar ajuda no sentido de que a gente possa estar dando uma condição melhor para a saúde de Fortaleza", informou.

O prefeito afirmou que a pasta da Saúde está dialogando com os profissionais da área. Em meio às perguntas, o prefeito destacou a parceria com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre os repasses para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

"Nós tínhamos repassado anteriormente R$ 6 milhões por mês. Nós agora teremos o incremento, passaremos para R$ 10 milhões por mês. Um incremento de quase R$ 50 milhões por ano", disse Evandro.

O prefeito adiantou que, nos próximos meses, "provavelmente nos próximos 90 dias", a gestão deverá montar um plano para todos os postos de saúde de Fortaleza, para ter "um novo funcionamento, ter um novo conceito".