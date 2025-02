Lula, Alcolumbre e Motta se reúnem e pregam harmonia

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula se reuniu com presidentes do Senado e da Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 3, com os recém-eleitos presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os dois foram eleitos no sábado, 1ª, com o apoio da base governista e as bênçãos do presidente. Os três fizeram discursos em tom harmônico e pregaram união entre os poderes.

No encontro, Lula disse que não mandará nenhum projeto à Câmara ou ao Senado sem que haja "anuência" dos líderes e da cúpula das duas Casas do Congresso. "Estarei torcendo para o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês será o sucesso meu e do Brasil", disse.

Os três também posaram para fotos. Lula disse, ainda, que a fotografia ao lado dos dois era um "compromisso com a democracia". Implicitamente, criticou pessoas que "não querem entender a necessidade da convivência democrática".

Alcolumbre, que foi eleito com o apoio também de Jair Bolsonaro (PL), fez acenos a Lula e disse saber de "sua capacidade de liderar o Brasil" e que ele tem "compromisso com os brasileiros".

O senador destacou que a reunião de Lula com ele e com Motta foi um "gesto de aproximação". "Nosso país ainda tem muitas desigualdades. Não temos tempo de criar crise onde não existe, porque nosso tempo precisa ser aproveitado para entregar às pessoas. Precisamos entregar enquanto Poder Legislativo, apoiar a agenda do governo, debater na Casa do povo toda essas agendas prioritárias, propor mais iniciativas pelo Parlamento", disse o senador.

Já Motta, afirmou que o Congresso Nacional "estará à disposição para construímos uma pauta positiva para o país". "A nossa democracia rege, a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, é o que o Brasil precisa", afirmou.