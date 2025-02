Lula aparece à frente de rivais em pesquisa

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi testadom, em pesquisa, em cenários pensados para 2026, quando pode tentar reeleição

Pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem aponta que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria à frente numa disputa pela reeleição.

O petista venceria todos os adversários testados, incluindo os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Também foram avaliados os nomes do ex-influenciador Pablo Marçal (PRTB), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do cantor Gusttavo Lima (sem partido) e do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT).

A pesquisa simulou diferentes cenários para o primeiro turno das eleições, com Lula variando entre 28%, quando Tarcísio está na disputa, e 33% - na lista sem Tarcísio, Marçal e Eduardo.

No primeiro cenário (veja o quadro), Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Tarcísio (13%), Gusttavo Lima (12%), Marçal (11%) e Ciro (9%). Zema e Caiado registraram 3% cada. Trata-se do cenário considerado o mais competitivo, por incluir o maior número de nomes testados, com exceção de Eduardo Bolsonaro. Indecisos somaram 5%; brancos e nulos, 14%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula também venceria os principais adversários, registrando 41% das intenções de voto contra 35% do cantor Gusttavo Lima - nome da oposição com o melhor desempenho entre os testados.

Diante de Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal, Lula abriria 10 pontos de vantagem, registrando 44% das intenções de voto, enquanto ambos marcariam 34%. Já frente a Tarcísio de Freitas, o petista teria 43% contra 34% do governador paulista, uma diferença de nove pontos.

As maiores vantagens de Lula seriam contra Romeu Zema (45% a 28%) e contra Ronaldo Caiado (45% a 26%). O índice de indecisos varia de 19% a 25%, dependendo do cenário.

A pesquisa também avaliou o nível de conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de outras lideranças nacionais. Além dos nomes testados como candidatos, foram analisados o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Haddad tem a maior rejeição (56%), seguido por Eduardo Bolsonaro (55%), e Jair Bolsonaro, que registra 53%, mas conta com 41% de apoio (pessoas que afirmam conhecê-lo e que votariam nele). Já Lula é conhecido e apoiado por 47% e tem 49% de rejeição.