Principal ponto será criação de secretarias

Foto: Mateus Dantas/CMFor Prefeito Evandro Leitão (PT) na abertura das atividades da Câmara Municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3 que o principal ponto da reforma administrativa é a criação de três secretarias após extinção da Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger).

"Sobre a questão da reforma administrativa, o principal ponto são as criações das secretarias, nós estamos criando a Secretaria da Mulher, a Secretaria das Relações Comunitárias e a Secretaria da Proteção Animal. Estamos extinguindo a Seger", disse o prefeito.

Evandro defendeu que "o município não terá nenhum tipo de criação de novos (gastos), de nenhum tipo de impacto financeiro. Os cargos que nós iremos extinguir através da Seger, eles serão transformados na criação dessas secretarias".

A Seger funciona como uma supersecretaria que coordena as 12 Regionais Executivas da Capital. Para o petista, o fim da instituição trará mais autonomia para os secretários e para as pastas. As Regionais funcionam atualmente, segundo ele, apenas como uma ouvidoria.

Com a mudança, as Regionais ficarão subordinadas diretamente a Júnior Castro (PT), secretário de Governo de Evandro Leitão.