Câmara Municipal de Fortaleza vota hoje reajuste dos professores

Foto: Érika Fonseca/CMFor REAJUSTE dos professores começou a tramitar nesta terça-feira, 4

Os vereadores de Fortaleza votam nesta quarta-feira, 5, a mensagem sobre o reajuste de 6,27% do piso salarial dos professores da rede municipal. A discussão do texto começou na terça-feira, 4, quando se iniciou a tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mas precisará ser substituído por um novo projeto, após serem encontrados erros.

O texto chegou a ser lido pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB). O projeto seria encaminhado para a Comissão Conjunta de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento.

No entanto, uma reunião aconteceu entre o presidente da Câmara, o secretário de Educação, Idilvan Alencar (PDT), e Júnior Castro (PT), secretário de Governo, além de outros vereadores e membros do sindicato que representa os profissionais da educação da rede municipal, o Sindiute. Foram propostas atualizações na mensagem enviada por Evandro.

Ficou definido a unificação das tabelas dos níveis superior e médio. Com isso, secretários escolares terão, pela primeira vez, um reajuste salarial igual ao do magistério. A correção dos professores incluirá a adequação da carga horária, de 240h para 200h e 120h para 100h, como explicou Idilvan pelas redes sociais. "Pela 1ª vez, o reajuste do magistério incluirá a correção da carga horária, já aprovada no estatuto do magistério", afirmou o secretário.

Houve o compromisso de que um novo projeto será apresentado com as mudanças, para, então, ser votado. A previsão da votação segue para esta quarta, como apontou o líder do Governo, Bruno Mesquita (PSD).

"O projeto deve ser protocolado novamente pela Prefeitura para que entre em apreciação na Câmara Municipal, e precisamos continuar mobilizados para garantir que ele atenda integralmente aos direitos de todos", apontou o sindicato, em convite para uma nova mobilização na Câmara.

Seguindo o piso nacional para 2025, a negociação da Prefeitura com a categoria foi realizada no último dia 28 de janeiro. Na ocasião, Evandro estimou um impacto anual de R$ 120 milhões com o reajuste. Em assembleia, a proposta foi aprovada e aceita pelo sindicato.(Colaborou Guilherme Gonsalves e Júlia Duarte)