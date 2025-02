Elmano receberá prefeitos junto a deputados

Foto: Samuel Setubal Elmano vai receber os prefeitos acompanhados dos deputados

Em almoço com deputados cearenses na última segunda-feira, 3, o governador Elmano de Freitas (PT) tratou das estratégias para se aproximar mais da população, visando a segunda metade de sua gestão.

Essa aproximação começa já em relação aos prefeitos dos 184 municípios cearenses. Desde o final de 2024 até agora, o secretário da Articulação Política, Nelson Martins já se reuniu com quase todos os prefeitos eleitos no Ceará nas últimas eleições. A ideia é, a partir de agora, que todos sejam recebidos pessoalmente por Elmano.

Nesses encontros, o governador quer contar com a presença de deputados, pela força política em que exercem em diversas localidades do Estado. Mesmo que não tenham vencido localmente a eleição em específico, cada parlamentar tem votação por lideranças locais, entidades e instituições.

Esse caminhar mais ao lado do Legislativo e dos Executivos municipais ajudarão, no entender do Governo, nessa aproximação da população. Elmano comprometeu-se a visitar mais o Interior do Estado e realizar mais entregas para a população, sejam elas areninhas, escolas profissionalizantes ou escolas em nível médio no Interior.

Elmano tem ampla base na Assembleia e conta com apoio de um bloco robusto de partidos.