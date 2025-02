Prefeito buscou órgãos sobre finanças de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA As equipes de Evandro e Sarto apresentam versões sobre a situação financeira de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que procurou órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), para informá-los sobre problemas deixados pela gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito José Sarto (PDT). Declaração também foi dada durante visita institucional do prefeito, ao O POVO, nesta terça-feira, 4.

Desde antes de assumir o mandato, em janeiro, ele tem denunciado uma série de problemas, que envolvem atrasos em pagamentos a fornecedores, dívidas de empréstimos e outras questões. O petista tem passado um "pente fino" nas contas da Prefeitura com medidas de contenção de gastos.

Questionado sobre se pretende buscar a responsabilização do ex-prefeito Sarto e da gestão passada, o atual prefeito foi breve e direto: "Nós comunicamos aos órgãos de fiscalização. Comunicamos ao Ministério Público estadual e ao Tribunal de Contas do Ceará, agora se vai haver alguma medida (para responsabilizar a gestão anterior) aí não é conosco", destacou.

Entre temas que a atual gestão crê que pode haver responsabilização da administração passada estaria a identificação de que recursos do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) teriam tido rubricas específicas utilizadas para diversas finalidades, incluído questões distintas das previstas inicialmente. Além disso, ele cita que R$ 65 milhões em precatórios teriam deixado de ser pagos.

Desde o início da transição governamental em Fortaleza, as equipes de Evandro e Sarto enfrentaram ruídos. Evandro e seus aliados alegam que a equipe de Sarto teria dificultado o repasse de informações. O fato é registrado em diversos momentos no documento final de transição, entregue ao TCE e assinado pela equipe do prefeito.

Já a equipe de Sarto apresentou versão divergente em documento anexado ao TCE. "Não houve nenhum pedido de informação ou solicitação de documentos não respondido, destaca. (Vítor Magalhães)