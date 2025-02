André Fernandes "ressurge", volta para mandato e convoca apoiadores para ato contra Lula

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados O deputado federal André Fernandes (PL) voltou para o cargo e convocou apoiadores para ato contra o presidente Lula

Após licença de 120 dias, tirada ainda no período eleitoral de 2024, o deputado federal André Fernandes (P) retornou ao cargo. Nesta quarta-feira, 5, ele publicou um vídeo nas redes sociais batendo o ponto eletrônico no Plenário da Câmara dos Deputados.

No curto vídeo, Fernandes aparece usando a digital para confirmar presença, depois vira a câmara do celular para si e diz: "Retomando os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Bora?". Na legenda, ele escreveu: "Finalmente de volta ao mandato!"

Ele pediu licença do cargo em setembro do ano passado para focar na campanha eleitoral, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza. Na época do afastamento, faltava menos de um mês para o primeiro turno e o então candidato vinha subindo nas pesquisas. Ele foi para o segundo turno em primeiro lugar com 40,2% dos votos contra 34,33% de Evandro Leitão (PT).

André conseguiu aglutinar o apoio de nomes como Capitão Wagner (União Brasil) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). O deputado conseguiu também atrair, para sua campanha, número volumoso de vereadores.

No segundo turno, Evandro foi eleito com uma virada em 43 bairros que, no primeiro turno, tinham dado maioria para André. A diferença entre os candidatos foi de pouco menos de 11 mil votos, consolidando a eleição como a mais apertada de Fortaleza, em termos percentuais.

A suplente Mayra Pinheiro (PL) exerceu o cargo de deputada federal durante a licença de André Fernandes.

Além de voltar para cargo, o parlamentar convocou seus seguidores na rede social X (antigo Twitter) para participarem de uma manifestação que pede a saída de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da presidência.

"16/03 as ruas estarão cheias de multidões pedindo FORA LULA! Eu vou! E você?", postou.

Fernandes não explicou na postagem, mas dia 16 de março tem sido uma data agendada por opositores do governo para manifestações pedindo impeachment do presidente.

Um ato está originalmente programado para esta data na Avenida Paulista, em São Paulo/SP, mas há a expectativa de que haja manifestações também em outras cidades.

Além de Fernandes, outros parlamentares convocaram seus seguidores nas redes sociais, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e a deputada federal recém-cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Carla Zambelli (PL).

Os deputados da oposição também mobilizam um pedido de pedido de impeachment de Lula. Até a segunda-feira, 3, 130 parlamentares tinham assinado o documento. O cerne seria o programa Pé-de-Meia, tocado pelo Ministério da Educação (MEC).