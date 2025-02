Ciro e Elmano entram na "guerra dos bonés"

Foto: João Paulo Biage/O POVO e reprodução/redes sociais Os cearenses entraram na "guerra dos bonés"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), apareceu utilizando o boné com uma referência ao distribuído pelo presidente Donald Trump na campanha das eleições americanas, com os dizeres: "O Brasil é dos Brasileiros".

O chefe do Executivo estadual cearense utilizou acessório durante assembleia do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), realizado nesta quarta-feira, 5, em Brasília (DF).

A referência é o lema "Make America Great Again" (Torne a América Grande de Novo, na tradução), adotado na campanha de Trump. Já para os parlamentares aliados de Jair Bolsonaro (PL), os bonés têm escrito "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026". Eles utilizaram o apetrecho na segunda-feira, 3, após as eleições do Congresso. Os itens foram confeccionados a pedido do novo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que afirmou ter sido uma resposta ao ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

Já o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), usou um modelo em tom de crítica: "Vão trabalhar, vagabundos", diz o boné.

Colaborou Rogeslane Nunes/Especial para O POVO