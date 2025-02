Comissão atuará na revisão da extinção de áreas verdes

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO O vereador Gabriel Aguiar (Psol) foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Gabriel Aguiar (Psol), conhecido como Gabriel Biologia, foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 5, e definiu como uma pauta central a análise da extinção das 16 áreas verdes durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

O atual gestor Evandro Leitão (PT) se comprometeu a enviar para Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) a questão e admitiu a possibilidade de encaminhar projeto pedindo a revogação. O projeto que extinguia uma área no Cocó de 11,4 hectares já foi vetada pelo prefeito.

Gabriel disse que o prefeito ficou de passar um retorno sobre quais dos 15 projetos restantes ele irá conseguir vetar ou pedirá a regovação. Aqueles que o executivo não puder, a comissão, sob sua presidência, irá tentar reverter a extinção.

"A gente tem a expectativa de muito em breve ter um retorno do prefeito sobre quais ele consegue diretamente vetar ou revogar. As que ele não conseguir, com toda certeza, será trabalho nosso de continuar a luta pela preservação dessas áreas", afirmou.

A Comissão deve atuar também na atualização do Plano Diretor de Fortaleza. Segundo o vereador, o grupo "dará o norte" na discussão do tema. Ele espera a tramitação do texto ainda em 2025.

"Essa comissão será muito ativa nesse debate quando chegar aqui na Câmara", completou.