Assembleia anuncia nova convocação de aprovados

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio do seu presidente, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), informou que realizará uma nova convocação de candidatos aprovados no último concurso público realizado pelo Poder Legislativo, em 2021. A solenidade de posse está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira, 10, a partir das 10h, na sede da Alece.

Seis aprovados no concurso serão efetivados como servidores. Estes constavam na lista de cadastro de reserva do concurso. Ao todo, 14 vagas ainda estavam disponíveis, das 100 previstas à época do certame, entretanto somente seis pessoas atenderam à convocação e serão empossadas.

O grupo de efetivados conta com um design gráfico, dois técnicos legislativos e três egressos da área do Direito. Além disso, a validade do cadastro de reserva referente ao concurso foi prorrogada até dezembro de 2026. Aldigueri reforçou que todas as vagas disponíveis no cadastro de reserva serão preenchidas.

Em visita ao O POVO nesta quinta-feira, 6, Aldigueri apontou outras medidas que está tomando no Legislativo. "Nós determinamos um recadastramento geral de todos os servidores efetivos da Assembleia para se apresentarem, para declaração de nepotismo, declaração se não possui ou acumula outro cargo, para verificar carga horária", apontou. Haverá uma verificação para a implantação de ticket de refeição para todos os servidores efetivos.

Questionado sobre a possibilidade de novo concurso, o presidente respondeu: "Eu acredito que a gente tem que realizar, acredito que a gente deva fazer. Eu quero fazer nesses dois anos um novo concurso público dentro da Assembleia". (Vítor Magalhães e Thays Maria Salles)