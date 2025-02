Elmano deve discutir reajuste no piso até dia 10

O reajuste do piso salarial para 2025 dos professores da rede estadual deve ser discutido pelo governador Elmano de Freitas (PT) com a categoria até a próxima segunda-feira, 10, conforme o presidente do Sindicato Apeoc, que representa os profissionais da educação, Anízio Melo.

Conforme o titular, a reunião foi confirmada pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT). O petista esteve em reunião com o grupo na quarta-feira, 5. "Esse é o prazo que nós temos para sentar com o governador, ver a proposta. Para nós tem que ser o piso na carreira integral, retroativo a janeiro, para ativos, aposentados e pensionistas", disse Anízio.

Para ele, "o piso tem que ser aplicado na carreira, garantido um texto com planejamento e sempre apontando para valorização". (Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)