Esposa de Acilon, Marta Gonçalves troca PL pelo PSB

O PSB espera a filiação da deputada estadual Marta Gonçalves, atualmente no PL. A migração deve ocorrer em evento, que também vai recepcionar deputados do PDT, aliados do senador Cid Gomes, nesta sexta-feira, 7.

Ela será a segunda parlamentar que sai do PL para ingressar no PSB. Em dezembro de 2024, o deputado federal Júnior Mano anunciou filiação à sigla socialista. Ele, no entanto, foi expulso do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao declarar apoio a Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Seu marido, ex-prefeito do Eusébio e agora secretário municipal de Educação, Acilon Gonçalves (sem partido) também deixou o PL, onde foi presidente. Ele pediu desfiliação do PL antes de anunciar apoio à candidatura de Evandro. Durante a campanha eleitoral, Acilon atuou em favor do petista, inclusive organizando evento que reuniu dezenas de prefeitos.